Șeful ANPC, despre controalele efectuate în restaurante. De unde proveneau, de fapt, bacteriile găsite în gheață







Cristian Popescu Piedone a făcut noi precizări despre controalele efectuate în restaurante. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit prezența unor bacterii periculoase în gheața utilizată de Premier Restaurant SRL (McDonald’s). Potrivit șefului ANPC, acestea ar fi ajuns în cuburile de gheață din cauza neglijenței angajaților.

Cristian Popescu Piedone, despre neregulile găsite la McDonald’s

Recent, comisarii ANPC au făcut verificări în restaurantele din Mall Băneasa. Vizate în acest sens au fost lanțurile de fast-food, de unde au fost prelevate probe.

Inspectorii de la Protecția Consumatorului au dus la analiză gheața din lăzi frigorifice.

„În clipa în care am intrat în mai multe lanțuri care aveau spre vânzare la dozatoare produse răcoritoare, am procesat probe din diverse lăzi frigorifice de fabricare, care este asimilat exact ca apa potabilă, gheața, având rezultat la analiză zero, așa trebuie să fie peste tot dacă este apa potabilă”, a precizat Piedone.

Șeful ANPC a explicat cum sunt analizate probele prelevate în timpul controalelor.

„Tot ce este sub zero nu sunt semnificative, sunt suportabile de corpul uman, iar tot ce trece peste zero este dăunătoare corpului uman”, a adăugat Piedone.

Cum procedează inspectorii

Potrivit șefului ANPC, inspectorii urmează un anumit protocol în prelevarea probelor.

„În timpul controlului se prelevează în trei recipiente, unul este proba, unul este contraproba și unul este proba care se lasă la agentul economic. Noi am luat proba și contraproba și am dus-o la laboratorul omologat pentru siguranța alimetară și proba martor rămâne la agentul economic care are posibilitatea să ducă spre analiză la orice labrator de pe raza României omologat”, a adăugat el.

El a subliniat că bacteriile ar fi putut ajunge în cuburile de gheață din cauza neglijenței angajaților.

„Probele nu se iau în timpul fabricației de gheață la cuburile care sunt deasupra sau care urmează să cadă, că niciodată la 30 – 40 de kg de gheață angajatul care vine să ia gheață ori bagă mâna fără mănuși, ori bagă lopățica de inox, nu știm ce a făcut, pe unde a umblat, în schimb, acele bacterii care se transmit și din ridicarea capacului și închiderea capacului cu mâna”, a mai spus șeful ANPC.

Ce au găsit inspectorii în restaurante

McDonald’s a fost sancționat în urma controlului efectuat de Piedone. Premier Restaurants SRL, care administrează restaurantele McDonald’s, a primit o amendă de 30.000 de lei și a fost obligată să oprească temporar utilizarea aparatului de gheață până la remedierea problemelor identificate.

„Probele se prelevează de pe cele patru laturi de pe fundul aparatului de gheață, din colțuri, pentru că acolo niciodată nu sunt luate și puse. Vina este a celui care nu a dezinfectat sau nu a schimbat filtrele mașinii de gheață. Te duci la WC, nu te speli pe mâini și bagi mâna în cubul de gheață și gata”, a concluzionat directorul ANPC.