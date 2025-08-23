Social

Șefii de secții din spitale nu vor mai fi numiți de universități. Posturile, scoase la concurs

Șefii de secții din spitale nu vor mai fi numiți de universități. Posturile, scoase la concurs
Aflat ieri în vizită pe șantierele noilor spitale din Timișoara, ministrul Alexandru Rogobete a vorbit și despre schimbările pe care vrea să le facă la vârful spitalelor. Una dintre acestea vizează șefii de secții. Alexandru Rogobete spune că în urma dialogului avut cu universitățile, acestea nu vor mai numi șefii de secții. Premisa de la care pornește ministrul în acest demers este că numai așa spitalele se vor face bine.

 

Un spital e sănătos când secțiile funcționează bine. Pe ce criterii vor fi aleși șefii de secții

Alexandru Rogobete crede că prin dialogul cu universitățile a depășit presiunile din spatele acestei decizii. Organizarea echipei, grija față de pacienți și calitatea actului medical vor fi criterii reale de evaluare, asigură ministrul.

„ Știu că rezistența este mare, dar împreună putem să ne facem bine. Un spital este sănătos atunci când secțiile lui funcționează corect. Dincolo de clădiri moderne și echipamente de ultimă generație, esența calității medicale stă în organizarea fiecărei secții. În modul în care echipa este coordonată. Și în respectul arătat pacienților.Orice decizie are în spate un volum mai mic sau mai mare de presiuni. Eu cred că le-am depășit printr-un dialog continuu cu universitățile, și da, șefii de secție nu vor mai fi numiți direct de către universități, ci vor parcurge un concurs, așa cum parcurge orice medic care se angajează într-un spital public”, a mai punctat ministrul.

Ministrul Rogobete: Eliminăm concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege

Alexandru Rogobete spune că dacă nu se fac schimbări în Sănătate, sistemul intră în colaps. Ministrul spune că nu poate nega realități precum acelea că "sunt unități sanitare unde nu se găsește Paracetamol. Există unități sanitare  unde pacienții sunt trimiși să-și cumpere Algocalmin".În baza modificărilor legislațive, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare. Contracte  bazate pe indicatori de performanță clari, monitorizați anual.

"În plus, funcția nu va mai fi ocupată doar prin formalități: fiecare candidat va susține un examen real. Fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu indicatori concreți și obiective măsurabile. Calitatea universitarǎ nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni șef de secție. Este o normalitate pe care trebuie să o readucem în spitale. Știm bine că nu întotdeauna cel mai mare în grad universitar este și cel mai bun lider. Eliminăm concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege, și introducem criterii minime, criterii de performanță și evaluare continuǎ", a transmis ministrul Sănătății.

 

 

