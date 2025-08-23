Social Șefii de secții din spitale nu vor mai fi numiți de universități. Posturile, scoase la concurs







Aflat ieri în vizită pe șantierele noilor spitale din Timișoara, ministrul Alexandru Rogobete a vorbit și despre schimbările pe care vrea să le facă la vârful spitalelor. Una dintre acestea vizează șefii de secții. Alexandru Rogobete spune că în urma dialogului avut cu universitățile, acestea nu vor mai numi șefii de secții. Premisa de la care pornește ministrul în acest demers este că numai așa spitalele se vor face bine.

Alexandru Rogobete crede că prin dialogul cu universitățile a depășit presiunile din spatele acestei decizii. Organizarea echipei, grija față de pacienți și calitatea actului medical vor fi criterii reale de evaluare, asigură ministrul.

„ Știu că rezistența este mare, dar împreună putem să ne facem bine. Un spital este sănătos atunci când secțiile lui funcționează corect. Dincolo de clădiri moderne și echipamente de ultimă generație, esența calității medicale stă în organizarea fiecărei secții. În modul în care echipa este coordonată. Și în respectul arătat pacienților.Orice decizie are în spate un volum mai mic sau mai mare de presiuni. Eu cred că le-am depășit printr-un dialog continuu cu universitățile, și da, șefii de secție nu vor mai fi numiți direct de către universități, ci vor parcurge un concurs, așa cum parcurge orice medic care se angajează într-un spital public”, a mai punctat ministrul.

Alexandru Rogobete spune că dacă nu se fac schimbări în Sănătate, sistemul intră în colaps. Ministrul spune că nu poate nega realități precum acelea că "sunt unități sanitare unde nu se găsește Paracetamol. Există unități sanitare unde pacienții sunt trimiși să-și cumpere Algocalmin".În baza modificărilor legislațive, șefii de secție, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare. Contracte bazate pe indicatori de performanță clari, monitorizați anual.