Actualitate Ministerul Sănătății anunță introducerea unei măsuri care va da pacienților acces rapid la tratamente și medicamente







Ministerul Sănătății a anunțat introducerea unui nou mecanism pentru pacienți, denumit Acces Rapid și Monitorizat la Tratament (ARMT). Simultan cu retragerea prevederii din proiectul de ordonanță care limita apelarea la ordonanța președințială pentru acces la medicamente și tratamente.

Ce a dat propunerea venită inițial de la CNAS peste cap? Decizia vine după consultări cu asociațiile de pacienți și reprezentanți ai sistemului judiciar.

Potrivit ministrului Alexandru Rogobete care a anunțat acest lucru, obiectivul este asigurarea unui acces real, rapid și etic la terapii. În special acolo unde nu există alternativă terapeutică — fără a restrânge drepturile pacienților. „Soluția nu este să limităm drepturile pacienților, ci să venim cu reguli mai clare și sustenabile, care să asigure echilibru între responsabilitatea autorităților, obligațiile companiilor farmaceutice și, mai ales, dreptul fiecărui pacient”, se arată în mesajul oficial.

Acces rapid la tratament pe baza indicației medicale fundamentate pentru cazurile fără alternativă terapeutică.

Monitorizare clinică strictă: medicul prescriptor va urmări evoluția pacientului, va evalua beneficiul terapeutic și va raporta trimestrial rezultatele.

Plată corelată cu valoarea: dacă, după prima evaluare anuală, se constată beneficiu terapeutic suplimentar, va putea fi aplicat un acord de partajare a costurilor între CNAS și deținătorul autorizației de punere pe piață a medicamentului, pentru a susține pacienții și a menține sustenabilitatea financiară.

Ministerul subliniază că pacienții „nu trebuie să sufere din cauza imperfecțiunilor legislative” și că prioritatea este un cadru „corect, rapid și etic” de acces la tratament. Până la finalizarea arhitecturii administrative complete a facilității — la care lucrează Ministerul Sănătății, ANMDMR și CNAS — prevederea de limitare a ordonanței președințiale rămâne retrasă din proiectul de ordonanță.

Decizia este prezentată ca un pas pentru recâștigarea încrederii publice prin dialog și evitarea „impunerii unor soluții incomplete”. „România are nevoie de un sistem în care pacienții să simtă protecție, nu constrângere”, arată ministerul, care insistă că reformele pornesc de la respectul față de oameni și de la accesul real la tratamentele necesare.

Ordonanța președințială este o procedură judiciară rapidă folosită în situații urgente, inclusiv pentru asigurarea provizorie a accesului la anumite tratamente sau medicamente. Prevederea ce limita apelarea la acest instrument a fost contestată de organizații de pacienți, ceea ce a determinat revizuirea proiectului și lansarea ARMT ca alternativă bazată pe monitorizare și rezultate clinice.