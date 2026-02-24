Ședință extraordinară a consilerilor generali în Capitală. Modificările pentru Termoenergetica, pe ordinea de zi

Consilierii generali ai Capitalei se reunesc marţi într-o şedinţă extraordinară, convocată pentru a analiza, printre altele, un proiect care vizează aprobarea preţului energiei termice furnizate populaţiei de Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. Pe ordinea de zi figurează şi o propunere referitoare la transmiterea unor străzi către administraţia Sectorului 4. La reuniune şi-a anunţat prezenţa şi preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă.

Şedinţa extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti este programată să înceapă la ora 11.00, iar primul punct important de pe ordinea de zi îl reprezintă Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 13/31.01.2023, care reglementează preţul local de facturare al energiei termice livrate populaţiei, cu exprimarea acesteia în MWh.

Documentul prevede că „energia termica va fi furnizata populaţiei la parametrii contractuali conveniţi, conform diagramei de furnizare actualizată”. Totodată, în text se menţionează că ”În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei, Compania Municipala Termoenergetica Bucureşti S. A.. are obligaţia de a actualiza diagrama pentru furnizarea energiei termice către populaţie şi asociaţiile de proprietari”.

Un alt aspect esenţial introdus în proiect se referă la situaţiile în care agentul termic nu este livrat la temperatura stabilită prin contract. În aceste condiţii, este prevăzut dreptul populaţiei la diminuarea preţului, dacă energia termică nu respectă parametrii asumaţi prin diagrama de furnizare.

Pe lângă proiectul legat de preţul energiei termice, consilierii generali vor analiza şi o iniţiativă privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 148/11.04.2017, referitoare la transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti – Administraţia Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4.

Participarea la şedinţă a preşedintelui PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a fost confirmată, acesta urmând să susţină declaraţii de presă la finalul dezbaterilor.

La începutul lunii februarie, într-o conferinţă de presă, Daniel Băluţă anunţa că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre prin care, în situaţia în care Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi agent termic în parametri, asociaţiile care primesc ”apă călâie” să nu fie nevoite să plătească acest serviciu.

În acelaşi context, liderul PSD Bucureşti susţinea şi necesitatea schimbării modului în care sunt acordate subvenţiile pentru încălzire în Capitală, ”astfel încât fiecare să plătească în concordanţă cu veniturile pe care le are”.

Reprezentanţii Termoenergetica au transmis, la rândul lor, că legislaţia în vigoare include deja un mecanism de ajustare a facturilor pentru apă caldă şi căldură atunci când temperatura livrată nu corespunde celei prevăzute în contract, iar acest sistem este aplicat în Bucureşti.