Ședință de Guvern joi, la ora 17.00, după acordul coaliției pe pachetul social

Guvernul se reunește joi, de la ora 17.00, în ședință la Palatul Victoria, a anunțat Biroul de presă al Executivului.

Reuniunea are loc după ce premierulIlie Bolojan a anunțat că a fost identificată o formulă prin care pachetul social să fie susținut de coaliția de guvernare. Totodată, șeful Executivului a precizat că dezbaterile asupra bugetului urmează să fie reluate în cursul după-amiezii.

Premierul a declarat, după ședința coaliției, că reluarea negocierilor a fost necesară în contextul dificultăților bugetare și al situației internaționale.

„Aveam responsabilitatea să deblocăm discuțiile legate de buget, având în vedere problemele pe care le parcurgem în această perioadă și ținând cont de situația bugetară, de criza care ține de războiul din Golf și de tot contextul în care ne găsim. S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, au fost analizate două variante pentru acoperirea amendamentelor din Parlament. Prima opțiune, de majorare a deficitului bugetar, nu a fost adoptată. A doua variantă, agreată în coaliție, presupune reducerea altor cheltuieli.

„Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe câștigate în anii trecuți și, practic, amânarea acestora pentru anii următori”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a precizat că dezbaterile în comisiile de buget sunt reluate la prânz, iar în cursul serii ar urma să înceapă discuțiile în plenul Parlamentului: „După parcurgerea dezbaterilor, ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile propriu-zise în plen și în cursul zilei de mâine să fie aprobat bugetul”.

Șeful Executivului a adăugat că adoptarea rapidă a bugetului ar permite asigurarea plăților curente către ministere, autorități locale și proiecte de investiții, precum și o mai mare predictibilitate pentru finanțele publice. Totodată, acesta a precizat că alte amendamente nu vor fi aprobate.

La rândul său, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în partid continuă consultările privind participarea la guvernare și că nu există schimbări față de pozițiile anunțate anterior.

Întrebat despre posibilitatea schimbării premierului, Sorin Grindeanu a afirmat că acest subiect nu a fost discutat în ședința coaliției. „Astăzi, în coaliție, nu s-a vorbit”, a spus liderul PSD.

Referitor la funcționarea coaliției, acesta a arătat că partidul nu a făcut înțelegeri în afara acesteia, inclusiv în Parlament, și că pozițiile asumate anterior au fost menținute.

Sorin Grindeanu a precizat că, după aprobarea bugetului, PSD va realiza o evaluare internă privind participarea la guvernare. „Vorbim de o consultare pe care o să facem în interiorul PSD-ului, după aprobarea bugetului. Nu e niciun fel de schimbare”, a explicat liderul social-democrat. Potrivit acestuia, analiza va include activitatea miniștrilor PSD, modul în care a fost construit bugetul și activitatea parlamentară din această perioadă.