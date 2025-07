EVZ Special Securitatea Europei, între comoditate și necesitate. Iulian Fota: „Americanii nu mai pot să protejeze întreaga lume”. Video







Invitatul ultimei ediții a podcastului „Esențial” a fost Iulian Fota, expert în securitate națională, fost consilier prezidențial și fost secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. În dialogul purtat cu Sorin Andreiana, redactor-șef al Revistei Capital, au fost abordate subiecte cheie precum parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, strategia națională de securitate a României, evoluțiile recente ale conflictului din Ucraina și noile dinamici ale politicii globale.

Cu o experiență de peste 25 de ani în serviciul public, Iulian Fota a avut un rol important în consolidarea poziției României în domenii esențiale precum politica externă, apărarea, diplomația militară și securitatea națională.

Birocrația în Uniunea Europeană

În cadrul podcastului, s-a adus în discuție problema legată de birocrația UE și cum această poate crea noi probleme sau tensiuni.

„La 27 de state, oricum ai face rămâne un nivel ridicat de birocrație. Întotdeauna birocrația poate fi simplificată și aici eu cred că pe anumite zone se merge cu reglementarea mult prea departe. Un exemplu este piața de capital pe care noi nu o valorificăm. Banii europeni nu se duc pe bursa europeană, ci pe bursele din America și așa mai departe. Câștigurile sunt mai bune și beneficiile mai mari. Dacă sunt bani europeni din buzunarele noastre, de ce nu se valorifică pe piața de capital a Europei? Pentru că aici sunt niște rigidități, inclusiv suprareglementare și așa mai departe.

Deci suntem conștienți de niște chestiuni, unele le vom rezolva în perioada următoare. Pe de altă parte, unele nu cred că le putem ocoli. Nu poți să ai o integrare fără reglementări. Uniunea Europeană este un experiment unic în lumea asta. Pe niciun alt continent nu s-a reușit o integrare și o cooperare atât de strânsă între atât de multe țări. Sunt avantaje enorme din chestia asta, în special pace în Europa, plus dezvoltare economică. Deci inevitabil sunt niște prețuri pe care le plătim și părerea mea că birocrația e parte din acest preț”, spune invitatul.

Jocuri interne

Iulian Fota a precizat că birocrația europeană a ajutat multe state, printre care și România. „Birocrația europeană, cel puțin pentru o țară ca România, a fost salvatoare în mai multe momente. Birocrația europeană, prin raportare la o țară, e totuși obiectivă, e profesionistă, nu e implicată în jocuri interne. Acum noi ieșim din criză pentru că avem două săbii deasupra capului. Una sunt firmele de rating care dacă ne-au băgat în joc, ne-a omorât, pentru că nu se știe când vom ieși, deci vom suferi mult mai mult decât acum, dacă ne pierdem credibilitatea internațională. Iar cealaltă sabie este Comisia, care ne obligă la o anumită disciplină. Deci fără această presiune a birocrației, noi avem o populație care nu este suficient de responsabilă față de propria țară și se vede cu ochiul liber”, explică expertul.

Europa și propria securitate

În actuala realitate, există o problemă clară. Europa trebuie acum să-și asigure propria securitate. Invitatul a precizat că statele „nu au încotro și trebuie să acționeze”. „Lumea trebuie să înțeleagă că americanii nu mai pot, nu este că nu vor să asigure securitatea. Lumea este mult prea complicată, mult prea diversă, mult prea complexă, mult prea mare pentru ca America să mai ducă toate obligațiile astea pe care le are singură și pentru ea și pentru noi. Trebuie să spunem și toată lumea recunoaște faptul că ne-am protejat pe banii americanilor zeci de ani. Aveau și ei niște avantaje pentru că aveau influență și greutate în Europa și aveau mobilizare militară”, a precizat acesta.

Potrivit expertului, în acest moment, presiunile și provocările Americii au crescut considerabil. „Când ești la Washington și faci calculele, îți dai seama că nu mai ai atâția bani pentru toată lumea, să ții tu lumea stabilă și atunci trebuie să te repliezi. De ce? Am și eu propria presiune economică. Americanii au un deficit enorm și ei trăiesc pe împrumut și ei trebuie să aibă grijă să țină în echilibru acolo între cheltuieli și ceea ce ei produc. Atunci inevitabil, îți dai seama că nu mai am bani pentru ei, nu pot să-i las de izbeliște că sunt aliații tăi. Reacția firească este: stai un pic că sunt oameni bogați. Problema este că ei nu bagă mâna în buzunar. Uniunea Europeană are un PIB de 8-9 ori mai mare decât Rusia. Problema este deci de organizare și de voință”, spune invitatul.

Comoditate și pace

Expertul în politică externă a precizat că UE nu are probleme legate de buget, cu de comoditate. „Trebuie să recunoaștem că Europa a fost ipocrită mulți ani de zile. A fost convenabil. Americanii mă protejau militar și dădeam bani pe sănătate, pe social, pentru că aici se câștigă alegerile, pe dezvoltarea economică. Americanii sunt obligați în momentul acesta să se protejeze pe ei și să se ajusteze și se vor ajusta. Asta e ceea ce face Trump, chiar dacă uneori o face brutal și nu lasă oamenilor timp să înțeleagă sau să se adapteze. Iar noi, pentru că suntem bogați, problema noastră nu sunt banii, este comoditatea dezvoltată în anii prea lungi de pace”, zice Iulian Fota.

Întregul podcast poate fi urmărit AICI.