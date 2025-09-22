Securitatea energetică a Republicii Moldova necesită o guvernare pro-europeană

Securitatea energetică a Republicii Moldova trebuie considerată o componentă în cadrul securității energetice a Uniunii Europene.

Acest lucru înseamnă nu doar contribuția Uniunii Europene la stabilitatea fluxurilor energetice către Republica Moldova, ci și complementar, faptul că Republica Moldova la rândul său poate contribui la securiatea energetică europeană prin asigurarea acestui flanc energetic expus în mod tradițional armei geostrategice reprezentată de gazele naturale din Federația Rusă.

La intersecția dintre securitatea națională a unei țări și stabilitatea sa economică, se află sectorul energetic, un barometru esențial pentru evaluarea funcționalității și libertății unei societăți. Republica Moldova din păcate nu beneficiază de un mix energetic diversificat, iar asigurarea funcționării sigure și stabile a sistemului electroenergetic național, a fost mereu o problemă în calea dezvoltării economice.

Însă acest lucru poate fi schimbat prin reorientarea europeană a Republicii Moldova. Uniunea Europeană dispune de resursele naturale, financiare și umane necesare modernizării sectorului energetic, în linie cu obiectivele comunitare privind atingerea neutralității climatice în orizontul anului 2050.

Acest proces trebuie să fie pregătit să susțină transformarea economiei în ansamblul său, precum și îmbunătățirea calității vieții fără a se transforma într-o povară pentru contribuabili. În acest fel s-ar găsi o alternativă la petrolul și gazul din Est, dar într-o formulă care să mențină cetățenilor moldoveni accesibilitatea traiului de zi cu zi și competitivitatea economică.

Pentru Uniunea Europeană această competitivitate în fața Chinei și a Statelor Unite prin energie accesibilă este deja prioritară, lucru de care beneficiază deja toți membrii săi, și de care ar beneficia în mod logic și Republica Moldova.

Din punct de vedere energetic, Republica Moldova este de facto în Uniunea Europeană, întrucât securitatea sa energetică a fost inclusă în Strategia Energetică a României 2025-2035, cu perspectiva anului 2050, ca un plan care definește viziunea și obiectivele de dezvoltare a sectorului energetic, focalizându-se pe securitate, sustenabilitate și accesibilitate.

Se observă un efort intens pentru ca strategia să urmărească să asigure aprovizionarea continuă cu energie, mai ales în contextul provocărilor geopolitice, cum ar fi conflictul dintre Ucraina și Federația Rusă. Acest conflict a transformat coopeerarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană via România într-un pol operațional de stabilitate regională.

Așa cum era de așteptat, România își asumă să acopere nevoile energetice ale Republicii Moldova pe termen nedeterminat, consolidându-și rolul de pilon regional al securității energetice.

Însă în cadrul Uniunii Europene, Republica Moldova ar beneficia de mecanismele de finanțare neranbursabilă prin care sectorul energetic poate fi eficientizat și accesibil tuturor consumatorilor, desființând acest mit al povarei energetice fără gazul așa-zis “ieftin”din Est, dar de fapt grevat de alte interese geostrategice.

Securitatea energetică a Uniunii Europene este cunoscută Republicii Moldova prin intermediul României și cooperării strategice Chișinău-București. Strategia Energetică a României pentru 2025-2035, cu perspectiva până în 2050, este un document operațional care stabilește direcțiile de dezvoltare a sectorului energetic.

Viziunea sa este de a securiza sectorul energetic în condiții de stabilitate, sustenabilitate, creștere economică și accesibilitate, fiind parte integrantă a dezvoltării generale a țării. Se poate spune că strategia energetică a României pune accent pe asigurarea disponibilității fizice neîntrerupte a energiei la prețuri accesibile pentru consumatori.

Neutralitatea climatică până în 2050 poate părea un obiectiv îndepărtat și puțin prioritar pentru consumatorii moldoveni, permanent temători din pricina expunerii lor la gazul din Est, dar securitatea energitică în cadrul Uniunii Europene prevede și alte obiective importante precum tranziția la sursele regenerabile, utilizarea gazului natural ca un combustibil de tranziție, îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea capacităților de stocare, precum și mecanismele de sprijin financiar și de absorbțiie a șocurilor energetice.

Cooperarea energetică dintre Republica Moldova și România reprezintă un capitol aparte al strategiei energetice a României, din perspectiva rolului României în sprijinirea altor țări. România joacă un rol strategic în sprijinirea partenerilor energetici din vecinătate, în special Republica Moldova și Ucraina, unde stabilitatea energetică este grav afectată de contextul geopolitic și instabilitatea economică derivată.

România oferă sprijin pentru diversificarea surselor de energie în Republica Moldova, devenind principalul furnizor de energie pentru Republica Moldova, cooperând în special în domeniul aprovizionării cu gaze naturale. Proiecte precum interconectorul Iași-Ungheni au permis Republicii Moldova să reducă dependența de gazul rusesc și să acceseze surse alternative de aprovizionare din România.

De asemenea, România a susținut Republica Moldova în dezvoltarea infrastructurii de transport energetic, asigurând o capacitate sporită de transfer de energie. Aceste inițiative nu doar că îmbunătățesc siguranța energetică a Republicii Moldova, dar contribuie și la stabilitatea regională, prin conectarea pieței energetice moldovenești la rețeaua europeană.

Membrii Uniunii Europene, precum România, colaborează în cadrul inițiativelor regionale, cum ar fi Inițiativa de Cooperare Regională în domeniul energiei și Proiectele de Interes Comun (PCI) din Europa. Aceste platforme faciliteză dialogul și coordonarea între statele din regiune, contribuind la o mai bună stabilitate energetică colectivă. La programele de tipul acestei initiative ar putea să ia parte și Republica Moldova.

În contextul creșterii surselor regenerabile, flexibilitatea devine de asemenea o cerință esențială. Aceasta include dezvoltarea capacităților de stocare a energiei și integrarea unor soluții flexibile care să permită o adaptare rapidă la fluctuațiile cererii și ofertei.

Republica Moldova poate să investească în tehnologii de stocare, cum ar fi bateriile și hidrocentralele cu acumulare, rețele inteligente pentru a-și spori stabilitatea energetică. Cooperarea Chișinău – București este importantă din perspectivă energetică prin faptul că România este parte integrantă a Coridorului prioritar Interconexiunile de gaz pe coridorul nord-sud din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est (NSI EastGas) care urmărește dezvoltarea și îmbunătățirea interconectărilor de gaze naturale pe direcțiile nord-sud și est–vest.

În ceea ce privește gradul de interconectare transfrontalieră cu țările învecinate din UE, Republica Moldova este conectată în mod firesc cu România, cu care gradul de interconectare a crescut odată cu finalizarea magistralei Iași-Ungheni/Ungheni-Chișinău cu o capacitate anuală pe direcția de export de 1,88 miliarde metri cubi/an și de 0,73 miliarde metri cubi/an pe direcția de import.

Pentru Republica Moldova, interconectivitatea cu România presupune corelare implicită cu toate proiectele energetice ale acesteia: proiectul BRUA, alături de Austria, Bulgaria și Ungaria; dezvoltarea sistemului național de transport al gazelor naturale pe teritoriul României de-a lungul coridorului Bulgaria-România-Ungaria-Austria (numit BRUA Faza I, II și III) ; dezvoltarea conductei de transport de gaze naturale din Marea Neagră (Marea Neagră - Podișor) ; planificarea viitoarelor proiecte de infrastructură a gazelor naturale în cadrul inițiativei „Coridorul vertical”, alături de Bulgaria-România-Ungaria-Grecia.

Securitatea energetică este un element fundamental al strategiei energetice a Republicii Moldova, având ca scop asigurarea unui acces constant și stabil la resurse energetice. Independenta energetică este esențială nu doar pentru securitatea națională, ci și pentru dezvoltarea economică sustenabilă.

Din punct de vedere energetic, pentru Republica Moldova apartenența la Uniunea Europeană potențeză dezvoltarea ambelor dimensiuni, economică și socială. Moldovenii nu trebuie să se teamă și să transforme oportunitatea unui viitor mai bun pentru ei și generațiile viitoare într-un cost de oportunitate energetic, alimentat de zvonurile altor interese geopolitice.

Uniunea Europeană promovează o politică energetică comună, integratoare, având ca obiectiv principal asigurarea securității aprovizionării și a interconectivității între statele membre. Inițiativele Uniunii Europene, precum dezvoltarea pieței interne de energie și promovarea energiei verzi, sunt esențiale pentru diversificarea surselor de energie și reducerea dependenței de combustibilii fosili externi.

România, partenerul energetic strategic al Republicii Moldova, spre exemplu beneficiază de fonduri și suport tehnic din partea Uniunii Europene, facilitând astfel modernizarea infrastructurii energetice și adoptarea unor politici de sustenabilitate și eficiență energetică. Și Republica Moldova ar putea replica acest exemplu de bune practiie în domeniul energetic dacă s-ar conecta integral la sistemul Uniunii Europene.