Republica Moldova este deschisă pentru afaceri. Să o țină tot așa!

Săptămâna aceasta, la Chișinău, se întâmplă ceva remarcabil. În timp ce discursurile de campanie fac înconjurul străzilor, iar afișele politice acoperă fiecare colț de stradă, capitala găzduiește un eveniment care spune o poveste foarte diferită despre viitorul Moldovei: Moldova Business Week 2025.

La 10 ani de la lansare, această reuniune anuală a devenit cartea de vizită economică a țării către lume. Iar anul acesta, cifrele vorbesc mai tare decât orice politician: peste 2.000 de participanți, 700 de invitați străini din 40 de țări, precum și delegații din Italia, Polonia, România, Turcia și Japonia.

Pentru o țară mică, adesea trecută cu vederea pe harta Europei, nu este o realizare minoră – este dovada vie că Republica Moldova a devenit un

jucător serios în economia regională și chiar globală.

Timp de decenii, Republica Moldova a fost privită doar ca un ținut al podgoriilor, livezilor și lanurilor nesfârșite de floarea-soarelui. Reputația sa era legată de agricultură și de remitențele trimise acasă de diaspora. Dar această poveste se schimbă rapid.

În ultimul deceniu, sectorul IT din Republica Moldova a prosperat, transformând țara într-un hub emergent pentru inovație digitală. Start-upurile se înmulțesc, parcurile tehnologice prosperă, iar firmele internaționale externalizează serviciile la Chișinău, nu datorită costurilor scăzute, ci datorită numărului mare de talente.

Transformarea este cuantificabilă. Numai în 2024, au fost create și înregistrate 8.742 de companii noi – cea mai mare cifră din ultimii zece ani.

Aceasta nu este doar o statistică. Reprezintă mii de antreprenori care au decis să rămână, să își asume riscuri și să își construiască viitorul acasă, mai degrabă decât în străinătate.

Moldova nu mai este doar o țară agricolă. Devine treptat un hub digital – exportând nu doar vin și fructe, ci și software, servicii și know-how. Cu UE ca principal partener comercial, bunurile și tehnologiile moldovenești ajung deja la Berlin, Bruxelles, Varșovia și nu numai.

Și în spatele acestor cifre se ascunde o poveste mai profundă: cea a unei națiuni care îndrăznește să viseze la scară mare. Pentru o țară care a petrecut ani de zile luptând împotriva stigmatului sărăciei și instabilității, progresul de astăzi se simte ca o revoluție tăcută.

Dar iată șmecheria: acest succes este fragil. Investitorii străini nu sunt atrași doar de talentele și oportunitățile oferite de Republica Moldova; ei urmăresc cu atenție stabilitatea politică și o continuare clară a reformelor. Ei investesc nu doar în piețe, ci și în încredere.

Iar încrederea se poate pierde peste noapte.

Miza alegerilor parlamentare de la finalul acestei luni nici că putea fi mai mare. Incertitudinea politică poate anula în câteva luni ce s-a construit în ani de zile. Iar pentru Moldova, o țară care încă își consolidează instituțiile, riscul este real.

Două viitoruri, o singură alegere Pe de o parte se află calea pe care Moldova și-a croit-o cu grijă în ultimul deceniu: o traiectorie europeană definită prin reforme, transparență și eradicarea lentă, dar constantă, a corupției.

Aceasta este calea care a atras investiții globale, a creat mii de companii și a oferit tinerilor moldoveni un motiv să-și imagineze un viitor acasă, și nu în străinătate. Este departe de perfecțiune – birocrația încă persistă, instituțiile rămân vulnerabile, iar corupția nu a fost eradicată complet – dar este o cale care privește înainte, nu înapoi.

De cealaltă parte se află Blocul Patriotic, un proiect politic susținut de Moscova, care pledează deschis pentru ca Moldova să se îndepărteze de Europa. Programul lor promite să „relanseze” legăturile economice cu Comunitatea Statelor Independente (CSI) și să consolideze legăturile cu grupul BRICS, inclusiv Rusia.

Pentru unii, acest limbaj de „relansare” ar putea suna ca o diversificare – o deschidere către parteneri alternativi.

Însă realitatea din spatele retoricii este mult mai dură. Diversificarea necesită parteneri puternici și fiabili, cu piețe solide și o experiență dovedită de investiții în dezvoltare. În schimb, Blocul Patriotic oferă Republicii Moldova economii fragile, sub-performante, multe dintre ele luptându-se să-și susțină propria dezvoltare.

Parteneri prea puțin interesați de investiții în cele mai promițătoare sectoare ale Republicii Moldova – IT, digitalizare, energie regenerabilă, industrie modernă.

Ce înseamnă asta în practică? Republica Moldova riscă să fie retrogradată de la un hub regional cu aspirații, la o groapă de gunoi pentru importuri de calitate inferioară. Ar deveni un teren fertil pentru tranzacții din economia gri, unde contractele dubioase prosperă, iar transparența dispare.

În loc să încurajeze inovația, o astfel de viziune ar lega Republica Moldova de industrii învechite și relații comerciale inegale, împingând-o înapoi către dependența de piețe care oferă puțin în schimb.

Aceasta nu este o relansare. Este o reîntoarcere. O reîntoarcere la rețelele de corupție care odinioară eviscerau instituțiile Republicii Moldova. O reîntoarcere la sărăcie, la vremea când familiile supraviețuiau din remitențe, deoarece economia locală nu avea nimic de oferit.

O reîntoarcere la o țară pecare lumea o trecea cu vederea - o periferie uitată, în loc de o țară care pășește pe scena globală.

Alegerea care urmează nu este doar politică. Este economică. Este socială. Este generațională.

Este vorba despre cum își văd tinerii moldoveni viitorul, fie în start-upuri dinamice, fabrici moderne și centre IT inovatoare acasă sau alături de nou val de emigranți, lăsându-și familiile în urmă pentru a căuta oportunități peste hotare.

Este despre cum Republica Moldova va continua să își consolideze reputația de partener economic credibil, stabil și respectat în Europa sau dacă alunecă înapoi în mrejele subdezvoltări, prinsă în dependență și incertitudine.

De aceea Moldova Business Week contează. Este mai mult decât un simplu forum pentru investitori, unde se schimbă cărți de vizită. Este un simbol al potențialului.

Prezența a mii de investitori, antreprenori și factori de decizie politică la Chișinău în această săptămână nu este întâmplătoare. Este un vot de încredere – un semnal către întreaga lume că merită să pariezi pe R. Moldova.

Dar, în același timp, este un avertisment subtil: progresul nu este niciodată permanent. Investitorii pot veni, dar pot și pleca. Încrederea se construiește în ani, dar se poate pierde în câteva zile.

Acum, provocarea o reprezintă stabilitatea politică, continuarea reformelor și curajul de a rezista tentației populismului pe termen scurt.

Decizia cu care se vor confrunta moldovenii în următoarele săptămâni nu se referă, așadar, doar la cine va guverna. Este și despre locul în care se va afla R. Moldova, dacă ușile îi vor rămâne deschise sau dacă, din nou, va ajunge la periferia Europei.

Astăzi, Republica Moldova este deschisă pentru afaceri.

Provocarea acum este să rămână așa. (Traducere și adaptare după EUReporter)