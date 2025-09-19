Republica Moldova, alegeri parlamentare 2025. Candidaţii „de la naftalină” (III)

Republica Moldova. Mai mulţi politicieni care au lipsit din politica moldovenească şi chiar din spaţiuul public perioade îndelungate, candidează pentru un mandat în Parlament. Majoritatea sunt înscrişi pe listele partidelor pro-ruse sau pseudoeuropene.

În timp ce deţineau funcţii publice înalte, aceştia au promovat deschis o politică anti-europeană şi anti-românească în favoarea relaţiilor cu Moscova. Unii, după ce ai rămas fără funcţii şi locuri de frunte în partide, au promis să numai revină în politică.

Astfel, rămâne un mister faptul ce i-a determinat ca peste ani să revină în politică şi să fie înscrişii în liste electorale. Cu şanse reale ca să ajungă în Parlament. În condiţiile când urmează să se decidă dacă Republica Moldova va urma parcursul european sau va reveni în dasalşitate faţă de Moscova.

Unii politicieni, după ce au absentat mai mulţi ani din spaţiul public, se regăsesc pe lista unor partide, pe care sociologii nu le văd în viitorul Parlament. Chiar dacă au fost incluşi în liste electorale, o bună parte din aceştia preferă să râmână în umbră şi nu se prea implică în ppropaganda electorală.

În lista partidului „Moldova Mare” a fostului procuror anticorupţie Victoria Furtună se regăsesc doi pretinşi savanţi, care de-a lungul anilor au căutat argumente şi au elaborat teorii pentru a demonstra existenţa naţiunii moldoveneşti. Teorie preluată şi promovată de Victoria Furtună şi susţinătorul ei, Ilan Şor.

Este vorba despre Anatolie Dubrovschi şi Victor Stepaniuc, de pe locurile 14 şi 15 din lista electorală a partidului „Moldova Mare”.

Victor Stepaniuc a devenit membru al Partidului Comuniștilor din R. Moldova în anul 1991. Ulterior, în anul 1996 a fost ales deputat al PCRM în Parlamentul R. Moldova, fiind reales în scrutinele parlamentare din anii 1998, 2001 şi 2005.

În perioada 1996 – 1998, Stepaniuc a fost membru în Comisia juridică pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului R. Moldova. Pe 16 ianuarie 2008, prin decret prezidenţial, Stepaniuc a fost numit în funcţia de viceprim-ministru în Guvernul Vasile Tarlev. Acesta şi-a păstrat funcţia de ministru şi în Guvernul format de Zinaida Greceanîi la 31 martie 2008.

Preşedintele pro-rus Igor Dodon l-a scos pe Stepaniuc „din istorie” şi l-a făcut şeful Direcției consultanță a Aparatului președintelui R. Moldova. Funcţia a fost lichidată în 2021, după inaugurarea Maiei Sandu.

Anatolie Dubrovschi a fost consilierul ex-preşedintelui Vladimir Voronin „ în problemele culturii şi în problemele sociale”. Ulterior, a deţinut funcţia de vice-ministru al Educaţiei în Guvernul condus de Vasile Tarlev.

Dubrovschi reapare în 2024, ca unul din fondatorii Asociaţiei „Republica”. Asociaţia respectivă a lansat Planul „Pravoslavie”, pentru formarea electoratului ortodox împotriva Maiei Sandu” .

Acest plan prevedea acțiuni subvestive și propagandistice stabilite pentru perioada iunie-octombrie 2024, în ajunul alegerilor prezidențiale și al referendumului privind integrarea Moldovei în UE.

Partidul politic Alianţa Moldovenii a fost fondat în 2021 de către fostul primar interimar al municipiului Chişinău, Ruslan Codreanu. Codreanu a fost anterior membru al Partidului Popular European din Moldova, formaţiune fondată fostul premier Iurie Leancă. Iniţial, partidul se numea „Puterea oamenilor” şi avea o retorică pro-europeană.

În 2025, cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare partidul fondat de Ruslan Codreanu este preluat (probabil că a fost vândut) de Denis Roşca, fost membru al Partidului PACE, fondat de Gheorghe Cavcaliuc, şef de Poliţie în perioada de glorie a lui Vladimir Plahotniuc. Cavcaliuc a plecat la Londra, eschivându-se de răspundere penală în Republica Moldova.

La începutul lunii iunie, când Denis Roşca a fost numit preşedinte, „Puterea oamenilor” a fost transformată în Alianţa Moldovenii. Un nou partid, cu o doctrină conservatoare, anti-europeană. Un partid care, la unison cu alte partide pro-ruse, promovează teoria moldovenismului.

Deşi este un partid tânăr, şi Alianţa Moldovenii a inclus în lista electorală candidaţi „de la naftalină”. De exemplu, Nicolae Pascaru, fondatorul şi preşedintele Federaţiei de lupte „Voievod”. Pascaru este cunoscut ca promotor al moldovenismului. A fost consilier municipal, consilier al fostului preşedinte Igor Dodon şi deputat socialist până în 2021.

PSDE este succesorul Partidului Democrat din Moldova, care a intrat în declin după fuga lui Plahotniuc din vara anului 2019. În 2022, un grup de foşti funcţionari din perioada de glorie a lui Plahotniuc au decis să schimbedenumirea partidulu. Păstrând însă sigla PDM cu cei trei trandafiri.

Formaţiunea se declară pro-europeană.

Lista electorală a PSDE este deshisă de Tudor Ulianovschi, ministru de Externe în perioada guvernării lui Plahotniuc. Urmat de Ion Sula, ministru al Agriculturii din aceeaşi perioadă. Pe locul trei este profesorul universitar Alexandru Cauia, ex-preşedinte al organizaţiei de tineret a PDM.

În listă au mai fost incluşi fosta membră a CSM, Violeta Cojocaru, şi fostul avocat al copilului, Maia Bănărescu. Precum şi fost deputată PDM, Svetlana Rotundu. Surpriza din listă este Vasile Bumacov, ministru al Agriculturii în Guvernul Filat şi fost prieten cu liderul PLDM.