Social Scorpions marchează 60 de ani de carieră cu un concert la București







Legendara trupă germană Scorpions revine în România cu un concert de neratat, parte din turneul internațional aniversar Coming Home, dedicat celor 60 de ani de activitate muzicală. Evenimentul va avea loc pe 11 septembrie 2025, la Romexpo București, și promite să fie unul dintre cele mai așteptate momente rock ale anului, potrivit româniatv.net.

Scorpions este una dintre cele mai influente și longevive trupe de hard rock și heavy metal din istorie, cu peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume. Formația a fost fondată în 1965 la Hanovra, Germania, de chitaristul Rudolf Schenker, iar alături de el, Klaus Meine a devenit vocea inconfundabilă a grupului.

Turneul aniversar Coming Home marchează 60 de ani de carieră și include evenimente speciale în locații emblematice: o rezidență la Planet Hollywood Resort & Casino din Las Vegas, un concert unic în orașul natal Hanovra, Germania, alături de Judas Priest, iar acum și o oprire la București.

Biletele pentru concertul de la Romexpo sunt disponibile pe platformele de ticketing IaBilet, Entertix și Eventim, iar organizatorii au pus la dispoziție un număr limitat de bilete Early Bird, la prețuri reduse. Astfel, un bilet de acces general costă 302,5 lei în această etapă promoțională, urmând să ajungă la 330 de lei după epuizarea ofertei.

Categoria Golden Circle este disponibilă la prețul de 385 de lei în regim Early Bird, iar ulterior va fi comercializată cu 440 de lei. Pentru cei care își doresc o experiență mai apropiată de scenă, categoria Front of Stage are un preț standard de 550 de lei.

Interesul publicului este foarte mare, primele bilete s-au vândut rapid, iar organizatorii, Marcel Avram (East European Production) și DD East Entertainment, estimează că mii de fani vor transforma seara de 11 septembrie într-un eveniment memorabil pentru rockul românesc, concertul îndreptându-se spre un posibil sold-out.

Scorpions au parcurs un drum impresionant, de la primele concerte din cluburi germane până la scenele marilor stadioane internaționale. Cu albume legendare precum Blackout (1982) și Love at First Sting (1984), trupa a cucerit topurile mondiale și a lansat hituri ce au devenit imnuri pentru generații: Rock You Like a Hurricane, Still Loving You, Wind of Change sau Send Me an Angel.

În 1990, „Wind of Change” a devenit coloana sonoră a prăbușirii Cortinei de Fier, transformând Scorpions într-un simbol al schimbării și libertății. De-a lungul carierei, formația a influențat trupe precum Metallica și Guns N’ Roses, iar impactul său cultural rămâne de necontestat.