Monden Cunoscutul rocker Brent Hinds și-a pierdut viața la 51 de ani. O femeie l-a făcut praf







Brent Hinds, fostul cântăreț și chitarist al trupei de heavy metal Mastodon, a murit într-un accident de motocicletă în Atlanta, la vârsta de 51 de ani.

Lumea rockerilor e în doliu. Trupa Mastodon a anunțat moartea tragică a fostului lor coleg.

Mastodon, cu Brent Hinds solist și chitarist, a câștigat șase nominalizări la premiile Grammy, câștigând unul în 2017 pentru cea mai bună interpretare metal pentru Sultan's Curse de pe albumul Emperor of Sand.

Hinds, care a părăsit Mastodon după 25 de ani, în martie 2025, a fost ucis miercuri noaptea, când motocicleta sa Harley-Davidson s-a ciocnit cu un SUV BMW în jurul orei 23:35, potrivit Atlanta News First.

Departamentul de poliție din Atlanta a declarat într-un raport că șoferul SUV-ului nu a cedat trecerea în timp ce făcea un viraj, motocicleta izbindu-se în plin. Brent Hinds a fost găsit "inconștient" la fața locului și ulterior declarat mort de către medici.

Celălalt șofer implicat, o femeie care conducea acel SUV BMW, a rămas la fața locului pentru a aștepta echipajul de Poliție. Unitatea de investigare a accidentelor APD a ajuns rapid la locul impactului pentru a determina circumstanțele în care s-a produs coliziunea.

"Investigația preliminară indică faptul că bărbatul călătorea spre vest pe bulevard. Femeia care conducea SUV-ul BMW nu a cedat în timp ce vira la stânga și s-a ciocnit de victima de sex masculin care conducea Harley-Davidson. Ancheta este în derulare în acest moment", se precizează în comunicatul Poliției.

Hinds urma să facă un turneu în Europa la sfârșitul acestui an cu Fiend Without a Face, o trupă care a fost cândva un proiect secundar în anii petrecuți cu Mastodon, informează Daily Mail.

După aflarea tragicei vești, trupa Mastodon (video) i-a adus un omagiu emoționant lui Hinds într-o declarație publicată pe Instagram care spunea: "Suntem într-o stare de tristețe și durere de nepătruns... Noaptea trecută, Brent Hinds a murit ca urmare a unui accident tragic.

Suntem cu inima frântă, șocați și încă încercăm să procesăm pierderea acestei forțe creative cu care am împărtășit atât de multe triumfuri, repere și crearea muzicii care a atins inimile atât de multora.

Inimile noastre sunt alături de familia, prietenii și fanii lui Brent. În acest moment, vă rugăm să respectați confidențialitatea tuturor în această perioadă dificilă. RIP Brent".

Brent s-a căsătorit cu Raisa Moreno în anul 2017. Presa mondenă a scris că perechea s-a despărțit în 2023, dar cuplul nu a confirmat niciodată separarea.

Mastodon a avut trei albume care au urcat în Top 10 al clasamentului Billboard 200 și două care au ajuns în fruntea clasamentului Rock Album - Emperor of Sand în 2017 și Once More 'round the Sun în 2014.

Hinds a co-fondat Mastodon în 2000 cu basistul Troy Sanders, chitaristul Bill Kelliher și bateristul Brann Dailor.

Cel de-al treilea album de studio al lui Mastodon, Blood Mountain din 2006, a fost primul care a ajuns în Top 40, ajungând pe locul 32 în Billboard 200.

Hinds a părăsit trupa în martie 2025. Nu a fost dat niciun motiv pentru plecare. Trupa a spus că au "decis de comun acord să se despartă", dar comentariile făcute de Brent pe Instagram au indicat o relație dificilă cu membrii fostei sale trupe rock.

"Suntem profund mândri și mai mult decât recunoscători pentru muzica și istoria pe care am împărtășit-o și îi dorim nimic altceva decât succes și fericire în eforturile sale viitoare", a spus trupa la acea vreme.

Revista Rolling Stone a listat albumul Mastodon din 2011, The Hunter, printre cele mai bune din acest an, spunând că trupa și-a "simplificat thrash-ul topit într-un thwump tensionat care nu se retrage deloc din complexitatea lor naturală de ciudățenie înnăscută".