Schwarzenegger revine pe micile ecrane. A făcut sacrificii foarte mari pentru acest rol

La 78 de ani, Arnold Schwarzenegger se pregătește pentru o nouă apariție într-unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale: Conan Barbarul. Actorul s-a întors în sala de sport și urmează un program de antrenament intens, cu scopul de a-și recăpăta forma fizică necesară pentru continuarea proiectului „King Conan”, potrivit New York Post.

Actorul a început din nou antrenamentele fizice cu obiectivul de a ajunge la forma necesară pentru continuarea proiectului „King Conan”, o producție aflată în dezvoltare de mai mulți ani. Filmul este gândit ca o versiune matură a personajului Conan, care este forțat să revină în luptă într-o etapă avansată a vieții sale.

Schwarzenegger urmează un program strict de pregătire fizică, cu antrenamente regulate și un stil de viață disciplinat. Surse apropiate proiectului susțin că forma fizică a actorului este un element important pentru modul în care va fi construit personajul în noul film.

Filmul original „Conan Barbarul” a fost lansat în 1982, când Schwarzenegger avea 34 de ani. Rolul a fost unul dintre cele care l-au transformat într-o vedetă internațională și au deschis drumul către alte producții celebre din cariera sa. Noul proiect continuă povestea personajului, într-o variantă mai matură și mai întunecată, adaptată vârstei și experienței acumulate.

Pentru pregătirea sa, actorul continuă să se antreneze la celebra sală Gold’s Gym din Los Angeles, locul unde s-a pregătit de-a lungul mai multor decenii. Sala este considerată un simbol al culturismului modern și un spațiu în care Schwarzenegger a petrecut o mare parte din cariera sa sportivă.

Deși în ultimii ani a trecut prin mai multe probleme de sănătate, inclusiv intervenții chirurgicale la inimă și la nivelul articulațiilor, actorul nu a renunțat la antrenamente. El a continuat să se mențină activ, adaptând exercițiile la condiția sa fizică actuală, dar păstrând o rutină constantă.

Proiectul „King Conan” este privit ca o revenire importantă în cariera cinematografică a lui Schwarzenegger, într-un moment în care industria filmului se concentrează tot mai mult pe continuări și reinterpretări ale unor personaje clasice. Echipa de producție mizează pe experiența și imaginea actorului pentru a readuce pe ecran unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale.

În paralel cu pregătirea fizică, atenția rămâne îndreptată și asupra modului în care filmul va reuși să reinterpreteze povestea originală, păstrând elementele definitorii ale personajului Conan, dar adaptându-le unei versiuni mai mature, care reflectă trecerea timpului și evoluția actorului care l-a interpretat pentru prima dată în urmă cu peste patru decenii.

