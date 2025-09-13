Schimbări majori pe piața auto. Mașinile vor deveni mult mai ieftine și accesibile

Schimbare majoră pe piața auto, conform unui anunț venit de la UE. Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a declarat, azi, că o iniţiativă în colaborare cu industria auto pentru a face autoturismele din clasa mică mai ieftine și mai accesibile, conform Agerpres.

„Milioane de europeni vor să cumpere autoturisme europene accesibile. Ar trebui să investim în autoturisme mici accesibile, atât pentru piaţa europeană, cât şi pentru a veni în întâmpinarea exploziei cererii pe care o vedem pe piaţa mondială”, a afirmat, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European, în primul său discurs despre starea Uniunii Europene.

În comparație cu marii rivali din China, producătorii de pe „Bătrânul Continent” au oferit până acum numai automobile electrice cu prețuri destul de ridicate. Așa că aceste mașini au fost destul de greu accesibile chiar europenilor din Vest, cu venituri medii.

Ursula von der Leyen nu a explicat dacă această iniţiativă va fi restricţionată la automobilele electrice pe baterie dar a precizat că „viitorul va fi electric, iar Europa va fi implicată în acest proces”.

„Viitorul autoturismelor şi autoturismele viitorului trebuie făcute aici în Europa”, a mai afirmat liderul Comisiei Europene.

Politicianul a mai anunţat, de asemenea, un pachet care va furniza 1,8 miliarde de euro pentru producţia de baterii în Europa. Bateriile sunt catalizatori cruciali ai tehnologiilor curate, în special pentru vehiculele electrice, conform sursei citate.

Totodată, președintele Comisiei Europene a mai spus și că obiectivele climatice pentru autoturisme vor fi revizuite. Asta după ce s-au intensificat presiunile, venite din partea unor state membre Uniunii Europene şi a mediului de afaceri, pentru revenirea asupra unei decizii anterioare de a interzice vânzarea de automobile cu motoare pe combustie începând din anul 2035.