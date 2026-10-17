Scene neobișnuite în Strâmtoarea Ormuz. Iranienii pescuiesc iPhone-uri și parfumuri franțuzești

Sute de pescari iranieni s-au deplasat cu bărcile în Strâmtoarea Ormuz, după ce nava comercială GFS Pride, care transporta peste 2.500 de containere, s-a scufundat în urma unui incendiu. Printre mărfurile ajunse în apă se numără telefoane iPhone și parfumuri franțuzești. Imagini cu localnicii care încearcă să recupereze produsele au apărut pe rețelele sociale, relatează The Telegraph.

Scufundarea navei GFS Pride, sub pavilion singaporez, a atras numeroși pescari în zona incidentului. Aceștia au plecat pe mare cu ambarcațiuni de mici dimensiuni, după ce au aflat că o parte din încărcătura vasului a ajuns în apă.

Potrivit publicației britanice, printre produsele transportate se aflau telefoane Apple, parfumuri franțuzești și alte mărfuri de valoare.

„Ne adunăm și ne îndreptăm spre Strâmtoarea Ormuz. Am auzit că s-a scufundat o navă cu containere, așa că mergem să adunăm iPhone-uri și parfumuri”, spune un bărbat într-o înregistrare video, citată de publicația britanică.

Înregistrările distribuite pe rețelele sociale surprind zeci de bărci care navighează printre containerele rămase la suprafața apei. Mai mulți pescari sunt filmați în timp ce recuperează cutii și le transportă la bordul ambarcațiunilor.

În alte imagini, localnicii încearcă să tracteze containere maritime întregi, folosind bărci de mici dimensiuni.

Nava GFS Pride s-a scufundat după izbucnirea unui incendiu la bord. Autoritățile din Singapore au anunțat că toți cei 21 de membri ai echipajului au fost evacuați și că nicio persoană nu a fost rănită.

Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran susține că vasul a intrat pe o rută maritimă neautorizată, considerată periculoasă, și a lovit o mină. Potrivit versiunii prezentate de partea iraniană, impactul ar fi provocat incendiul care a dus la scufundarea navei.

Containerele rămase în apă reprezintă un risc pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz. Marina iraniană le-a cerut pescarilor să navigheze cu atenție pentru a evita eventualele coliziuni. GFS Pride este a doua navă comercială scufundată într-un interval de 24 de ore și a treia de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie.

Prima navă pierdută în această perioadă a fost Cape Dao, sub pavilionul Antigua și Barbuda, care s-a scufundat în urma unui atac produs pe 23 septembrie.

În ultimele zile, atacurile asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz au devenit mai frecvente, ajungând la cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul conflictului.

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, generalul Mohammad Akraminia, a declarat vineri că reluarea circulației prin Strâmtoarea Ormuz este condiționată de retragerea forțelor americane din regiune.

„Dacă America părăsește regiunea, Strâmtoarea Ormuz se va deschide, securitatea colectivă va fi asigurată cu participarea statelor din regiune, iar economia mondială se va îmbunătăți. Iar dacă nu pleacă, o vom alunga”, a avertizat oficialul iranian.