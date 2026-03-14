Scenariul lui Dăianu pentru economia României: S-ar putea să avem o recesiune în 2026

Economia României ar putea fi afectată de războiul din Orientul Mijlociu, atrage atenția Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Oficialul susține că guvernanții trebuie să fie pregătiți pentru cele mai dificile scenarii.

Potrivit acestuia, creșterea prețului petrolului ar putea impulsiona inflația, iar dacă tensiunile militare nu se vor încheia rapid, România riscă să intre în recesiune în următorii ani.

Economistul a oferit un reper: o creștere de 10% a prețului la țiței ar putea genera o majorare a inflației cu 0,3–0,4%, potrivit estimărilor Băncii Naționale a României și altor bănci centrale europene.

„S-ar putea să avem o inflație puțin mai mare în aceste prime luni din cauza acestui război. Prețurile mari la benzină, la motorină au consecințe asupra prețurilor produselor de bază de larg consum pentru populație. Însă, în opinia mea, dezinflația va continua în acest an”, a explicat Dăianu.

Președintele Consiliului Fiscal avertizează că economia României este deja fragilă și că efectele războiului vor fi resimțite puternic.

„Va putea fi lovită și creșterea economică de la noi, care și așa este prognozată a fi joasă. Deci este o creștere fragilă, în jur de 1%. Dacă va persista acest război și vor persista prețurile înalte la țiței și la gaz, s-ar putea să avem o recesiune în 2026”, a explicat Dăianu.

Daniel Dăianu a mai avertizat că România trebuie să fie pregătită și pentru scenarii economice mai grave. El a explicat că, dacă va apărea o recesiune, aceasta nu va genera efecte vizibile și daune pentru companii, multe dintre ele neputând să mai vândă la nivelul anterior. Dăianu a subliniat că un astfel de șoc nu era necesar și că situația nu poate fi controlată de România.

Referitor la reducerea prețurilor la carburanți, economistul a explicat că intervenția statului va fi limitată.

„Statul dacă va interveni, pentru că s-ar putea să fie nevoie, nu o va putea face pe scară largă. Nu avem spațiu fiscal, noi trebuie să reducem deficitul, nu ne permitem să creștem acest deficit”, a arătat acesta.

Daniel Dăianu a menționat că au existat propuneri privind utilizarea veniturilor suplimentare ale statului generate de creșterea prețurilor la motorină și benzină. Potrivit acestora, sumele ar putea fi redistribuite transportatorilor și agricultorilor care au nevoie de sprijin.