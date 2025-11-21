Scandalul urmăririi politicienilor Republicani de către Administrația Biden ia amploare în SUA

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a emis în 2022 un mandat prin care a cerut înregistrările telefonice personale ale președintelui comisiei Judiciare din Camera Reprezentanților din SUA, Jim Jordan, pentru o perioadă de peste doi ani.

Mandatul, obținut de Fox News Digital, arată că un procuror federal, care mai târziu a lucrat în cadrul anchetei consilierului special Jack Smith privind evenimentele din 6 ianuarie, a ordonat companiei Verizon să predea datele telefonice, cunoscute și sub denumirea de „toll records”, începând cu 1 ianuarie 2020.

Această solicitare reprezintă una dintre cele mai extinse mandate cunoscute public până acum care vizează senatori și membri actuali sau foști ai Camerei Reprezentanților în cadrul investigației Arctic Frost, anchetă care a condus la formularea de acuzații legate de alegeri împotriva președintelui Donald Trump.

Jack Smith nu a început activitatea în calitate de consilier special până la șapte luni după emiterea mandatului, ceea ce înseamnă că solicitarea a fost inițiată înainte ca el să lucreze pentru Departamentul de Justiție.

Mandatul referitor la datele lui Jordan este considerat unul dintre primele cunoscute în cadrul investigației Arctic Frost și a fost emis în perioada în care Jordan era principalul membru republican al comisiei Judiciară, organism care supraveghează activitatea Departamentului de Justiție.

În acel moment, rolul lui Jordan reflecta criticile dure ale republicanilor la adresa acestor mandate, care susțineau că solicitările privind înregistrările telefonice ale membrilor Congresului ar putea încălca separația puterilor, inclusiv clauza „speech or debate”.

Înregistrările solicitate nu includeau conținutul apelurilor sau mesajelor lui Jordan, ci detalii despre momentul în care acestea au fost trimise sau primite și cu cine a comunicat acesta.

Mandatul viza și alte trei numere de telefon, care au fost redactate, și prevedea o interdicție de divulgare a informațiilor timp de un an, aprobată de un judecător magistrat din Washington D.C.

Jim Jordan, aliat apropiat al lui Donald Trump, se află printre ultimii legislatori care au aflat că Departamentul de Justiție a solicitat datele lor telefonice în cadrul investigației Arctic Frost.

În 2023, au fost vizate înregistrările fostului președinte al Camerei Reprezentanților Kevin McCarthy, precum și ale mai multor senatori republicani, printre care Lindsey Graham, Marsha Blackburn, Ted Cruz și Ron Johnson.

Jack Smith a declarat că investigația sa privind evenimentele din 6 ianuarie și alegerile din 2020 a fost conformă cu politicile Departamentului de Justiție și că mandatele în care a fost implicat au fost „complet corecte” și „strict delimitate”.

Conform surselor Fox News Digital, Verizon a transmis documentele către Departamentul de Justiție ca răspuns la mandat. Purtătorul de cuvânt al Verizon, Rich Young, a precizat:

„Ca parte a investigației noastre, am descoperit informații noi privind președintele Jordan și le-am împărtășit cât mai repede posibil. Ne angajăm să restabilim încrederea prin transparență și vom continua să colaborăm cu Congresul și administrația în timp ce examinează aceste probleme și ia în considerare reforme pentru a extinde protecțiile de notificare.”