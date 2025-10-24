Scandalul „Arctic Frost” ia amploare în SUA. Administrația Biden, acuzată că a folosit DoJ și FBI contra Republicanilor

Senatorul republican de Iowa, Chuck Grassley, a publicat pe X un memoriu care arată că Departamentul de Justiție (DoJ) „a dezlănțuit puterea guvernamentală necontrolată” asupra congresmanilor din Partidul Republican asociați cu Donald Trump.

Senatorul de Iowa a făcut publică o notă din aprilie 2022 a Departamentului de Justiție, care arată cum procurorul general de atunci, Merrick Garland, procurorul general adjunct de atunci, Lisa Monaco, și directorul FBI din perioada respectivă, Christopher Wray, au aprobat personal o anchetă a FBI privind presupusele eforturi ale asociaților din campania lui Trump de a obstrucționa certificarea de către Congres a alegerilor din 2020.

Grassley a publicat memorandumul de patru pagini pe X, spunând că acesta dovedește că înalți oficiali ai administrației Biden „au aprobat personal” cazul - pe care l-a numit „Arctic Frost” - și că acesta „a dezlănțuit puterea guvernamentală necontrolată la cele mai înalte niveluri”.

Republicanul din Iowa a adăugat: „Investigația mea va continua”.

Just received this doc frm DOJ Proof that Biden Atty General Merrick Garland+ Deputy Atty General Lisa Monaco+ FBI Dir Chris Wray all PERSONALLY APPROVED opening Arctic Frost This investigation unleashed unchecked govt power at the highest levels My oversight will continue pic.twitter.com/atuRnC8ara — Chuck Grassley (@ChuckGrassley) October 23, 2025

Nota din aprilie 2022, semnată de Garland, Monaco și Wray, autoriza Biroul FBI din Washington să deschidă ceea ce biroul a denumit o „chestiune de investigație sensibilă”.

Documentul detaliază solicitarea FBI de a examina dacă persoane conectate la campania lui Donald Trump din 2020 au conspirat pentru a obstrucționa certificarea Colegiului Electoral de către Congres la 6 ianuarie 2021.

„În urma alegerilor prezidențiale și vicepreședințiale din 2020, într-un efort aparent de a obstrucționa certificarea Colegiului Electoral de către Congres, au fost depuse la Arhivistul Statelor Unite certificate frauduloase de vot ale alegătorilor, care pretind că reprezintă voturile reale ale alegătorilor din statele Arizona, Georgia, Michigan, Nevada și Wisconsin”, se arată în rezumatul executiv.

„Raportările din surse deschise și declarațiile publice făcute de persoane strâns asociate cu Donald J. Trump, Inc. (Campania Trump) prezintă o bază factuală articulabilă care indică existența unei infracțiuni federale și, prin urmare, FBI solicită deschiderea unei anchete complete.

„Deoarece această anchetă implică un SIM, așa cum este prevăzut în memorandumul Departamentului de Justiție din 5 februarie 2020, intitulat «Cerințe suplimentare pentru deschiderea anumitor anchete sensibile» (DoJ Memo), este necesară autorizația dumneavoastră înainte ca WFO să poată iniția această anchetă completă”, se mai arată în document.

Monaco a scris în partea de jos a documentului: «Merrick - Vă recomand să aprobați», înainte de a-l parafa și data 05.04.2022. În cele din urmă, Garland a semnat ancheta în aceeași zi.

Autorizația a venit la mai bine de un an după revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021 și cu câteva luni înainte ca fostul procuror special Jack Smith să fie numit să supravegheze anchetele aferente.

Memorandumul pare să documenteze o etapă incipientă a examinării de către Departamentul de Justiție a așa-numitelor acțiuni de „falși alegători”, care au devenit un punct central al anchetei lui Smith.

În 2023, Smith a solicitat citații pentru a consulta înregistrări telefonice aparținând a opt senatori din Partidul Republican și un membru al Camerei Reprezentanților, acoperind o perioadă de patru zile - 4 ianuarie - 7 ianuarie 2021 - pentru a examina activitatea apelurilor din jurul revoltei de la Capitoliu.

Citațiile nu au solicitat conținutul apelurilor, ci au enumerat numere, date și durate.

Printre senatorii vizați s-au numărat senatorii republicani Marsha Blackburn din Tennessee, Josh Hawley din Missouri și Lindsey Graham din Carolina de Sud.

Pe lângă cei opt senatori, senatorul republican Ted Cruz din Texas i-a declarat marți lui Sean Hannity, la Fox News, că a descoperit recent că Smith a încercat, de asemenea, să ofere o citație pentru obținerea înregistrărilor sale privind taxele telefonice, dar că firma sa de telefonie, AT&T, nu le-a predat.

Smith a declarat că înregistrările erau strict modificate și „în întregime corecte”, adăugând că acestea erau menite să susțină ancheta sa privind presupusele eforturi ale lui Trump de a submina rezultatele alegerilor din 2020.

Avocații săi i-au scris lui Grassley, spunând că citațiile au respectat politica Departamentului de Justiție și au fost de rutină.

Republicanii au acuzat că au fost spionați în mod necorespunzător și au comparat „Arctic Frost” cu scandalul Watergate. Avocații lui Smith au susținut însă că solicitarea înregistrărilor telefonice ar fi fost ceva normal și că oficialii publici nu sunt imuni la anchete.

Avocații lui Smith au contestat, de asemenea, acuzațiile directorului FBI, Kash Patel, conform cărora citațiile au fost ascunse, menționând că cererile au fost menționate într-o notă de subsol a raportului final al lui Smith și au fost date și către echipa de apărare a lui Trump în cadrul procedurii de consultare a probelor.