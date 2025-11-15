Scandal în Partidul Republican. Trump îi retrage sprijinul lui Marjorie Taylor Greene

Președintele american Donald Trump a anunțat că își retrage sprijinul pentru Marjorie Taylor Greene, o fostă susținătoare fidelă, după ce Republicana din Georgia s-a aliniat cu extrema stângă pe diverse teme și a criticat recent administrația pe mai multe subiecte.

Președintele Trump a declarat că îi retrage sprijinul deputatei Marjorie Taylor Greene din Georgia, o susținătoare de lungă durată, dar care a criticat recent administrația Trump și a cerut publicarea dosarelor de anchetă ale Departamentului de Justiție privind finanțatorul Jeffrey Epstein.

„Îmi retrag sprijinul și susținerea pentru „Congresmena” Marjorie Taylor Greene, din Mărețul Stat Georgia.

În ultimele săptămâni, în ciuda faptului că am avut realizări record pentru țara noastră, inclusiv o victorie totală și completă asupra închiderii guvernului, granițe închise, impozite mici, fără bărbați în sporturile feminine sau transgender pentru toată lumea, încetarea DEI, oprirea inflației record a lui Biden, cele mai mari reduceri de reglementări din istorie, oprirea a OPT RĂZBOAIE, reconstrucția armatei noastre, faptul că am fost RESPECTATĂ de fiecare țară din lume (spre deosebire de a fi de râs cum eram acum doar 12 luni!), faptul că am avut trilioane de dolari (record!) INVESTIȚII în SUA și am creat cea mai „FIERBINTE” țară din lume, dintr-o țară MOARTĂ acum doar 12 luni (și multe altele!), tot ce văd la „trăsnita” Marjorie este să SE PLÂNGĂ, SE PLÂNGĂ, SE PLÂNGĂ!”, a scris Trump.

WSJ a relatat, la începutul acestui, an că echipa politică a lui Trump a comandat un sondaj care arăta că Marjorie Taylor Greene ar pierde o potențială cursă pentru Senat în Georgia cu o diferență de două cifre, iar președintele i-a împărtășit rezultatele acesteia în încercarea de a o descuraja să candideze în 2026, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

„Se pare că totul a început când i-am trimis un sondaj în care i se spunea că nu ar trebui să candideze pentru funcția de senator sau guvernator, ea era la 12% și nu avea nicio șansă (cu excepția cazului în care, bineînțeles, avea susținerea mea - pe care nu o va primi!).

Le-a spus multor oameni că este supărată că nu-i mai răspund la apeluri, dar cu 219 congresmeni/congresmene, 53 de senatori americani, 24 de membri ai cabinetului, aproape 200 de țări și o viață altfel normală de dus, nu pot suporta apelul unui nebun năzdrăvan în fiecare zi.

Înțeleg că niște oameni minunați, conservatori, se gândesc să o pună pe Marjorie să participe la alegeri primare în districtul ei, Georgia, că și ei s-au săturat de ea și de acțiunile ei și, dacă persoana potrivită candidează, vor avea sprijinul meu complet și neclintit.

A devenit extrem de la stânga, chiar și în The View, cu susținătorii lor cu IQ scăzut și plini de ură. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”, a scris Trump pe Truth Social.

Greene a replicat spunând că Trump o atacă agresiv în încercarea de a-i speria pe alți Republicani să voteze în sprijinul publicării dosarelor Epstein și că ea a pus la îndoială prioritățile sale. De asemenea, și-a declarat independența față de Trump, omul căruia îi atribuie meritul de a o face interesată să candideze pentru o funcție publică.

„L-am susținut pe președintele Trump cu prea mult din timpul meu prețios, prea mult din banii mei și am luptat mai cu spor pentru el chiar și atunci când aproape toți ceilalți Republicani i-au întors spatele și l-au denunțat”, a scris Greene pe X.

„Dar nu-l venerez și nu-l slujesc pe Donald Trump.”

Ea a adăugat că este „uimitor cât de mult luptă pentru a împiedica dezvăluirea dosarelor Epstein, încât ajunge de fapt la acest nivel”.

Marjorie Taylor Greene a adăugat că „majoritatea americanilor își doresc ca el să lupte atât de mult pentru a-i ajuta pe bărbații și femeile uitați din America”.

Fricțiunile subliniază diviziunile tot mai mari din coaliția lui Trump, Make America Great Again (MAGA), în contextul în care președintele se confruntă cu probleme economice și cu consecințe negative ale performanței slabe ale Republicanilor la alegerile de la începutul acestei luni. Unii conservatori au spus, de asemenea, că Trump ar trebui să se concentreze mai puțin pe călătoriile în străinătate și să revină la agenda sa „America First”.

Marjorie Taylor Greene, care a fost aleasă în Congres în 2020, și-a construit reputația de loială de neclintit față de Trump. Dar a devenit critică față de unele dintre pozițiile lui Trump, deoarece alegătorii și-au exprimat îngrijorarea crescândă cu privire la prețurile alimentelor și costul asistenței medicale.

În ultimele săptămâni, Greene a acordat mai multe interviuri în care și-a criticat partidul pentru că nu are un răspuns la creșterea costurilor asistenței medicale și s-a alăturat politicienilor de extremă stânga din SUA în pozițiile lor antisemite și anti-Israel.

De asemenea, ea s-a alăturat criticilor alarmați de comentariile recente ale lui Trump în apărarea vizelor H-1B și a numit acțiunile Israelului în Gaza un „genocid”.

Iar într-un moment în care Republicanii erau în mare parte uniți, Greene a dat vina atât pe Republicani, cât și pe Democrați pentru închiderea guvernului Camerei Reprezentanților și a declarat la CNN că „este practic o competiție de măsurare a „știți ce” între bărbații aflați la conducere. Și cred că țara s-a săturat de asta”.

Marjorie Taylor Greene a fost unul dintre cei patru Republicani din Camera Reprezentanților care au semnat o petiție menită să impună un vot în Cameră privind publicarea dosarelor legate de Epstein.

Petiția, care a primit cea de-a 218-a semnătură, crucială, săptămâna aceasta, va impune un vot asupra dosarelor, confirmând oficial publicarea documentelor de către toți Republicanii din Cameră. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson (Republican, Louisiana), a declarat că va organiza votul săptămâna viitoare.