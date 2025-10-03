Scandal în fața Spitalului Universitar. Doi bărbați s-au bătut pentru un loc de parcare

Un incident violent a avut loc în fața Spitalului Universitar din București, după ce un șofer și un pieton s-au luat la ceartă din cauza unei parcări neregulamentare. Într-un moment de furie, pietonul s-a așezat în fața autoturismului, iar conducătorul auto l-a lovit ușor și a pornit de pe loc, transportându-l pe capotă câțiva metri. „În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, la data menționată, în jurul orei 08.00, în timp ce se afla în fața unei unități medicale, bărbatul de 47 de ani ar fi avut o discuție în contradictoriu cu bărbatul de 49 de ani, întrucât cel din urmă l-ar fi atenționat că ar fi parcat neregulamentar”, anunță Poliția Capitalei.

Joi, polițiștii Secției 17 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au reținut un bărbat de 47 de ani, implicat într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Intervenția autorităților a fost declanșată în urma unui apel la 112, prin care se semnala o altercație între două persoane pe o stradă din Sectorul 5.

„Polițiștii au identificat doi bărbați, în vârstă de 49, respectiv 47 de ani, cel din urmă fiind conducător auto, aceștia fiind conduși la sediul subunității, în vederea stabilirii situaței de fapt și luării măsurilor legale ce se impun”, a transmis Poliția Capitalei.

În urma verificărilor s-a stabilit că incidentul s-a produs în jurul orei 08:00, în fața unei unități medicale, după ce șoferul și pietonul au avut un schimb de replici aprinse, provocat de o parcare neregulamentară. Pietonul s-a poziționat în fața mașinii, iar conducătorul auto l-a acroșat, deplasându-se cu acesta pe capotă pe o distanță scurtă.

Potrivit Poliției Capitalei, după incidentul inițial, șoferul ar fi lovit pietonul, aplicându-i mai multe lovituri la nivelul corpului, fapt ce a dus la tulburarea ordinii și liniștii publice.

Conform primelor informații, conflictul ar fi izbucnit după ce pietonul s-a enervat că bărbatul și-a lăsat mașina într-un loc nepermis. Conducătorul auto ar fi oprit acolo doar pentru câteva momente, pentru a-și lăsa soția la Spitalul Universitar.

Echipajul Brigăzii Rutiere l-a testat pe conducătorul auto pentru consum de alcool, rezultatul fiind negativ. În urma administrării probatoriului, bărbatul de 47 de ani a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propunerea corespunzătoare.

Ancheta este derulată în continuare de polițiștii Secției 17, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.