Scandal de supraveghere ilegală a unor politicieni, în Macedonia

Scandal de supraveghere ilegală a unor politicieni, în Macedonia
Agenția Națională de Securitate din Macedonia a trimis la Parchet rechizitorii împotriva fostului director și a mai multor angajați, acuzați că ar fi supravegheat, în mod ilegal, mai multe personalități publice în perioada 2019-2024, potrivit slobodenpecat.mk.

Abuzuri descoperite în activitatea Agenției Naționale de Securitate

Conducerea actuală a Agenției Naționale de Securitate, sub coordonarea directorului Bojan Hristovski, a trimis Parchetului trei rapoarte.

Potrivit Agenției Naționale de Securitate, rapoartele au fost trimise Parchetului în urmă cu aproximativ o lună. Ele ar fi rezultat dintr-o anchetă internă, care ar fi fost declanșată după schimbarea guvernului din 2024 și vizează acțiuni desfășurate în perioada 2019-2024.

Ancheta internă a arătat că au fost deschise dosare pentru supravegherea opoziției, a liderului unui partid și a unui grup de jurnaliști și instituții media, acuzați că ar fi urmărit răsturnarea guvernului. În acest context, întreaga resursă a Agenției a fost folosită împotriva oponenților, iar măsura detenției a fost aplicată abuziv.

Ancheta

Ancheta. Sursa foto: dreamstime.com

Oficiali și politicieni, ținte ale abuzurilor

Printre persoanele vizate de aceste acțiuni s-ar fi aflat și un procuror, dar și un ministru din guvernul de atunci.

Potrivit Agenției Naționale de Securitate, a fost identificată și o practică tendențioasă, cum ar fi întârzierea deliberată a verificărilor de securitate pentru un deputat din opoziție, în procesul de obținere a unui certificat de securitate.

Conducerea de la acea vreme, acuzată de abuzuri și practici ilegale

Ancheta internă a Agenției Naționale de Securitate a arătat că, în aceste cazuri, resursele materiale și tehnice au fost folosite ilegal, iar comunicațiile au fost monitorizate fără drept. În perioada vizată de investigație, instituția a fost condusă de Viktor Dimovski și Zare Miloshevski.

Documentele au rezultat dintr-o anchetă internă, care a descoperit indiciile unui comportament ilegal și neprofesionist din partea fostului director și a unui grup de angajați, în perioada dine anii 2019-2024.

