Social
Ministrul Mediului, cadou inedit din partea unui fermier din Timiș
Sursa foto: Alexander Degianski/facebook
Din cuprinsul articolului
Aflată în weekend, în județul Timiș, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, doamna Diana Buzoianu, a inaugurat la Dumbrăvița, punct important pe harta reciclării din România, primul Centru de Aport Voluntar (CAV) din țară. Acesta e realizat prin PNRR.
Vizita neprogramată făcută de ministru la o fermă din Giulvăz a fost cea care a creat însă dispute în online. Gazda ministrului a fost catalogată drept trădător, fiindcă nu e român get-beget. Deși plătește milioane taxe și impozite în România.
Ferma vizitată de ministru e administrată de consilierul județean PSD, Alexander Degianski. Acesta este din 2023 și consilier onorific al ministrului Agricultuii si Dezvoltarii Rurale. Din această poziție, fermierul spune că poate sprijini fermierii din întreaga țară. Context în care a fost vizitat și de Diana Buzoianu. Este “Doctor în stiinte agricole” și conduce ferme vegetale ce însumeaza 5000 ha de teren arabil în judetul Timis.
Alexander Degianski spune că i-a arătat ministrului Mediului atât parcelele împădurite prin PNRR, cât și pe cele vechi plantate în ultimii 12 ani. În semn de curtoazie, ministrul a primit un cadou inedit din partea femierului.
Sursa foto: Alexander Degianski/facebook
"Concluzia e simplă: România are nevoie de cât mai multe păduri, sub orice formă. De asemenea, i-am prezentat șantierul lacului de acumulare pentru irigații. Pentru că siguranța alimentară a României depinde de accesul la apă pentru agricultură. Agricultura e prietenul mediului, nu dușmanul lui. În încheiere i-am dăruit doamnei ministru un cadou. Care să o lege pe viitor de Giulvăz. Un plop pe aleea noastră a prietenilor biomasei", spune fermierul.
Împreună cu ministrul Mediului, la ferma din Giulvăz a fost și secretarul general al ministerului, Alexandru Avram. " Un om care merită o pădure întreagă pe aleea noastră. Omul care este sufletul PNRR-ului pe împădurire. Un profesionist adevărat care are mereu ușa deschisă oricărui fermier, antreprenor sau primar, indiferent de orientarea politică", spune Alexander Degianski.
Fermierul spune că a primit aprecieri , dar și multe critici după vizita ministrului. Acesta explică faptul că poarta fermei sale e mereu deschisă oricui. "Mai ales celor care pot influența soarta agriculturii și a fermierilor români", a precizat fermierul. La ferma din Giulvăz au fost în vizită opt miniștri din diverse guverne. Ministri PSD, PNL, USR.
"Nu m-a interesat și nu mă va interesa culoarea politică a nimănui pentru că politica se oprește la poarta fermei. Unu îmi scria că sunt trădator, dar nu prea, pentru că nu-s român pur-sânge. Și că nu-mi pasă de România. Plătesc anual impozite de milioane de lei țării. Plătesc la timp salariile a zeci de angajați și toți banii îi reinvestim în România. Primesc cu brațele deschise pe orice om care poate ajuta agricultura. Și din AUR, SOS, POT, UDMR.
Vrajba asta, prin care oameni necunoscuți, prieteni sau neamuri ajung să se certe din cauza diferențelor de idei sau a opțiunii politice ne ține pe loc. Lasă falșilor patrioți loc să exploateze nemulțumirile oamenilor și caută probleme. Nu soluții! Primesc la fermă pe oricine. Dacă cumva nu găsesc loc prielnic pentru întâlnirea trilaterală, îi aștept la fermă pe Trump, Putin și Zelenski. Și le dau și lor câte un plop", a spus fermierul din Giulvăz.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.