Ministrul Mediului, cadou inedit din partea unui fermier din Timiș

Aflată în weekend, în județul Timiș, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, doamna Diana Buzoianu, a inaugurat la Dumbrăvița, punct important pe harta reciclării din România, primul Centru de Aport Voluntar (CAV) din țară. Acesta e realizat prin PNRR.

Vizita neprogramată făcută de ministru la o fermă din Giulvăz a fost cea care a creat însă dispute în online. Gazda ministrului a fost catalogată drept trădător, fiindcă nu e român get-beget. Deși plătește milioane taxe și impozite în România.

Ferma vizitată de ministru e administrată de consilierul județean PSD, Alexander Degianski. Acesta este din 2023 și consilier onorific al ministrului Agricultuii si Dezvoltarii Rurale. Din această poziție, fermierul spune că poate sprijini fermierii din întreaga țară. Context în care a fost vizitat și de Diana Buzoianu. Este “Doctor în stiinte agricole” și conduce ferme vegetale ce însumeaza 5000 ha de teren arabil în judetul Timis.