Social Nereguli majore găsite de Radu Miruță la șase companii de stat







Ministrul Economiei, Radu Miruță, anunță că procesul de selecție a conducerilor din șase companii de stat, printre care IAR, IOR, Avioane Craiova și Șantierul Naval 2 Mai, a fost viciat. Vor fi declanșate cercetări disciplinare, iar dosarul va ajunge la Parchet.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat joi că procesul de selecție pentru conducerea a șase companii de stat a fost grav viciat. Printre acestea se numără IAR, IOR, Avioane Craiova și Șantierul Naval 2 Mai.

În urma raportului realizat de Corpul de Control, Miruță a constatat că procedurile de numire a membrilor din consiliile de administrație au fost intenționat manipulate prin utilizarea unei legi abrogate, ceea ce a permis instalarea unor persoane fără respectarea cadrului legal.

„A fost viciat printr-o procedură construită timp de opt ani, prin care angajați ai acestui minister și-au arătat dimensiunea competenței în interes personal, timp în care interesele acestor companii de stat au fost călcate în picioare. Am descoperit ordine ilegale, am descoperit faptul că aceste numiri, în mod intenționat, au fost făcute invocându-se o lege care a expirat și asta nu s-a întâmplat neobservat, ci s-a întâmplat intenționat, pentru că după ce s-a modificat legea ar fi trebuit să mai obțină niște avize suplimentare și li se puneau niște piedici în a-și implanta oamenii acolo”, a declarat Miruță.

Ministrul a explicat că la nivelul ministerului au fost semnate acte administrative bazate pe legi abrogate. În mod intenționat, funcționarii au folosit o legislație depășită pentru a evita solicitarea de avize suplimentare și pentru a facilita numirile în funcții.

„Au fost considerate legi care nu mai aveau valabilitate tocmai pentru a se duce la îndeplinire implantarea unor oameni, sărindu-se eventuale piedici. Mai țineți minte diavolul de care vă spuneam din companiile astea de stat? Astăzi are o formă, are un chip și are tămâie”, a subliniat ministrul.

În urma raportului primit de la Corpul de Control, ministrul a dispus cercetarea disciplinară a două persoane din conducerea direcției responsabile de coordonarea intereselor statului în companiile vizate.

„Lucrurile care mi-au fost aduse la cunoștință prin acest raport al Corpului de Control sunt de o dimensiune penală. Observând că șase verificate din șase au această problemă, am dispus extinderea la toate companiile de stat. Statistic și observând modul în care s-au desfășurat aceste lucruri, mă aștept să se găsească și acolo astfel de probleme”, a precizat Miruță.

Ministrul a anunțat că va trimite un pachet final de documente către Parchet, după finalizarea verificărilor la toate companiile:

„Ca să nu deranjeze Parchetul în fiecare zi, cum pare că ar fi nevoie să se întâmple în acest minister, cumulăm mai multe și trimitem o singură dată”, a declarat Miruță.

Potrivit oficialului, aceasta este „doar faza 1” a procesului de verificare.

Ministrul a precizat că Secretariatul General al Guvernului a pus în dezbatere publică modificarea Ordonanței 109, care reglementează mecanismul de selecție a conducerilor companiilor de stat. În opinia sa, forma actuală a proiectului este insuficientă și nu rezolvă problemele structurale descoperite.

„M-am uitat pe acele amendamente, pe acele propuneri de modificare al Ordonanței 109 și vă spun foarte asumat, sunt praf în ochi. Forma propusă nu rezolvă problemele care au dus aici. Faptul că vorbim despre modificarea unei legi nu înseamnă că o modificăm, pentru a atinge scopul propus”, a afirmat ministrul.

Miruță a transmis că Ministerul Economiei a trimis propriile amendamente către Secretariatul General al Guvernului pentru a corecta propunerile aflate în dezbatere publică.

Radu Miruță a prezentat principalele modificări pe care le propune:

Extinderea criteriilor de performanță pentru membrii Consiliilor de Administrație .

Evaluarea periodică , la fiecare șase luni , a activității acestora.

Reducerea numărului membrilor CA-urilor : de la 5 la 3 și de la 7 la 5 , inclusiv pentru companiile unde numirile au fost deja făcute.

Crearea unei comisii independente pentru evaluarea companiilor strategice, numită de prim-ministru și avizată ulterior în Parlament.

„Propun modificarea, astfel încât reducerea de la 5 la 3, de la 7 la 5 să se întâmple pentru toate, inclusiv pentru cei care au crezut că s-au pus la adăpost și nu vor mai fi afectați. Am propus ca pentru companiile strategice (…) evaluarea să fie făcută de o comisie independentă, nu a Ministerului, nu a AMEPIP, care să fie numită de prim-ministru și care ulterior să fie transmisă comisiilor de specialitate în Parlament. Și opoziția trebuie să aibă posibilitatea să exprime un punct de vedere”, a explicat Miruță.

Ministrul a subliniat că trebuie simplificată procedura de anulare a selecțiilor ilegale. În prezent, chiar dacă un viciu este constatat oficial, anularea numirii este extrem de dificilă din cauza lipsei unei prevederi clare în lege.

„Astăzi, dacă se observă un viciu, e extraordinar de greu, chiar dacă oficial se observă acel viciu, să anulezi selecția făcută. Toată lumea trebuie să înțeleagă că nu putem reconstrui economic pe o mlaștină”, a declarat Miruță.

În încheiere, Radu Miruță a subliniat că reforma companiilor de stat trebuie să înceapă cu eliminarea influenței politice din procesul de numire a conducerii.

„Degeaba deschid relații economice internaționale noi, degeaba aduc business în interesul statului român, dacă toate acestea aterizează într-o companie a statului român unde managementul are o misiune politică, în dezavantajul statului român. Primul pas este curățarea celor care gestionează resursele acestui stat”, a spus ministrul.