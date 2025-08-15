Social

Radu Miruță: Nu sunt bani pentru plata salariilor pe luna august. Sumele, „puse din pix”

Radu Miruță: Nu sunt bani pentru plata salariilor pe luna august. Sumele, „puse din pix”Sursa foto: Radu Miruță/Facebook
Ministrul Economiei, Radu Miruță, avertizează că instituția pe care o conduce, dar și alte ministere, nu au fonduri pentru plata salariilor pe luna august. El susține că bugetul a fost stabilit cu „sume din pix”.

Plata salariilor pe luna august, incertă la Ministrul Economiei

Ministrul Economiei afirmă că instituția pe care o conduce nu mai are fonduri pentru plata salariilor pe luna august. El susține că în buget au fost trecute „sume din pix, inexistente”, iar banii au fost găsiți în alte capitole bugetare, destinate unor proiecte ajunse ulterior în atenția DNA.

„Calculul făcut pe tabele la conceperea bugetului nu a avut legătură cu o realitate care era atunci cunoscută. Am spus-o de la tribuna Parlamentului, de la votul bugetului. S-a tras de matematică fără să existe corespondenţă în realitate. S-au pus sume din pix, inexistente”, a spus acesta, la Digi24.

Problema nu a fost observată în primele trei luni ale anului

Miruță a declarat că problema nu a fost vizibilă în primele trei luni ale anului, deoarece au fost folosite fondurile deja disponibile. Spre sfârșitul anului însă, odată cu epuizarea banilor, lipsurile au devenit evidente.

„La Ministerul Economiei, pe calculele existente, în luna august, pentru care se vor plăti salariile în luna septembrie, nu sunt bani în buget pentru salarii şi situaţia asta este şi la alte ministere. Asta nu înseamnă că oamenii vor rămâne fără salarii, că m-am uitat în buget şi am identificat sume pe care să le pun deoparte, în proiecte care să nu fie afectate”, a mai spus ministrul.

Miruță: „Trăiau în propria minciună”

În același context, ministrul Economiei a declarat că există o diferență între banii încasați și cei cheltuiți. El a afirmat că această discrepanță a ajuns la un nivel care nu mai permite continuarea activității.

„Eu cred că a fost o inconştienţă obsesiv susţinută crezând că cu o minciună mai trăieşti o lună, după o lună mai spui altă minciună şi acea lună era luna electorală. Trăiau în propria minciună”, a adăugat Miruță.

Ministrul Economiei a precizat că situația actuală nu este „un capăt de drum” și că pot fi luate măsuri pentru perioada următoare.

