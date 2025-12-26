Scandal de amploare în Mamaia, după petrecerea de Crăciun. Jandarmii au intervenit de urgență

Un conflict între mai multe persoane a atras intervenția jandarmilor în stațiunea Mamaia, județul Constanța, în dimineața zilei de Crăciun.

Incidentul a avut loc la intrarea în stațiune, în zona Pavilionului Expozițional, și a necesitat acțiunea promptă a forțelor de ordine.

Conform informațiilor transmise de Jandarmeria Română, conflictul a izbucnit în jurul orei 05:00, când șase tineri cu vârste între 18 și 23 de ani au început să se agreseze fizic în fața Pavilionului Expozițional.

În această dimineață, în jurul orei 05:00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, aflați în misiune de asigurare a ordinii publice, au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit între mai multe persoane, în fața Pavilionului Expozițional, la intrarea în stațiunea Mamaia", a transmis Jandarmeria Română.

Echipele de jandarmi au acționat imediat pentru a opri altercația. Potrivit sursei oficiale, persoanele implicate au fost imobilizate și conduse în siguranță, astfel încât ordinea publică a fost restabilită rapid.

„Șase tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani, se agresau fizic. Jandarmii au intervenit prompt, au imobilizat persoanele implicate și au restabilit ordinea publică", precizează comunicatul Jandarmeriei.

Intervenția a fost realizată fără incidente suplimentare, iar tinerii nu au fost răniți grav. Forțele de ordine au continuat verificările la fața locului pentru a stabili circumstanțele exacte ale conflictului.

După aplanarea scandalului, cei șase tineri au fost transportați la sediul Poliției Stațiunii Mamaia pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale corespunzătoare.

Autoritățile locale au subliniat că astfel de intervenții fac parte din misiunile curente de menținere a ordinii publice în stațiunile turistice și au rolul de a preveni escaladarea incidentelor.

Evenimentul a avut loc după petrecerea de Crăciun din Mamaia, perioadă în care traficul de persoane și aglomerația în stațiune cresc semnificativ.

Autoritățile recomandă cetățenilor să respecte regulile de conviețuire și să evite conflictele, pentru siguranța proprie și a celor din jur.

Până în prezent, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale altercației și eventualele sancțiuni legale aplicabile.