Social

Scandal de amploare în Mamaia, după petrecerea de Crăciun. Jandarmii au intervenit de urgență

Comentează știrea
Scandal de amploare în Mamaia, după petrecerea de Crăciun. Jandarmii au intervenit de urgență
Din cuprinsul articolului

Un conflict între mai multe persoane a atras intervenția jandarmilor în stațiunea Mamaia, județul Constanța, în dimineața zilei de Crăciun.

Incidentul a avut loc la intrarea în stațiune, în zona Pavilionului Expozițional, și a necesitat acțiunea promptă a forțelor de ordine.

Conform informațiilor transmise de Jandarmeria Română, conflictul a izbucnit în jurul orei 05:00, când șase tineri cu vârste între 18 și 23 de ani au început să se agreseze fizic în fața Pavilionului Expozițional.

„În această dimineață, un conflict între mai multe persoane a fost aplanat de jandarmii constănțeni la intrarea în Mamaia.

Mesajul emoționant al Elenei Udrea de ziua ei. Suferință, visuri și alegeri într-o postare retrospectivă
Mesajul emoționant al Elenei Udrea de ziua ei. Suferință, visuri și alegeri într-o postare retrospectivă
12 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul președinte al Găgăuziei, pentru delapidarea a 46 de milioane de lei
12 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul președinte al Găgăuziei, pentru delapidarea a 46 de milioane de lei

În această dimineață, în jurul orei 05:00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, aflați în misiune de asigurare a ordinii publice, au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit între mai multe persoane, în fața Pavilionului Expozițional, la intrarea în stațiunea Mamaia", a transmis Jandarmeria Română.

Intervenția jandarmilor

Echipele de jandarmi au acționat imediat pentru a opri altercația. Potrivit sursei oficiale, persoanele implicate au fost imobilizate și conduse în siguranță, astfel încât ordinea publică a fost restabilită rapid.

„Șase tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani, se agresau fizic. Jandarmii au intervenit prompt, au imobilizat persoanele implicate și au restabilit ordinea publică", precizează comunicatul Jandarmeriei.

Intervenția a fost realizată fără incidente suplimentare, iar tinerii nu au fost răniți grav. Forțele de ordine au continuat verificările la fața locului pentru a stabili circumstanțele exacte ale conflictului.

Persoanele implicate, predate Poliției

După aplanarea scandalului, cei șase tineri au fost transportați la sediul Poliției Stațiunii Mamaia pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale corespunzătoare.

„Ulterior, cei șase tineri au fost conduși la sediul Poliției Stațiunii Mamaia, unde au fost predați polițiștilor în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale", se arată în comunicatul Jandarmeriei Române.

Autoritățile locale au subliniat că astfel de intervenții fac parte din misiunile curente de menținere a ordinii publice în stațiunile turistice și au rolul de a preveni escaladarea incidentelor.

Contextul și reacțiile autorităților

Evenimentul a avut loc după petrecerea de Crăciun din Mamaia, perioadă în care traficul de persoane și aglomerația în stațiune cresc semnificativ.

Autoritățile recomandă cetățenilor să respecte regulile de conviețuire și să evite conflictele, pentru siguranța proprie și a celor din jur.

Până în prezent, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale altercației și eventualele sancțiuni legale aplicabile.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:13 - Ger puternic și gheață fragilă pe râuri. Avertisment pentru populație în perioada vacanței de iarnă
13:01 - Mesajul emoționant al Elenei Udrea de ziua ei. Suferință, visuri și alegeri într-o postare retrospectivă
12:51 - Israelul a atacat facilități ale teroriștilor Hezbollah din Liban
12:39 - 12 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul președinte al Găgăuziei, pentru delapidarea a 46 de milioane ...
12:26 - Sfântul Ștefan vine cu ger năpraznic. Prognoza completă de la ANM
12:14 - Călin Georgescu, urări politice de sărbători

HAI România!

Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?

Proiecte speciale