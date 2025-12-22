Sărbători fără probleme digestive. Alimentul care vă ajută la tranzit

Secara se remarcă pe piața pâinii printr-un element esențial pentru sănătate: conținutul ridicat de fibre. Potrivit specialiștilor în nutriție, aceasta nu doar că o diferențiază clar de alte tipuri de pâine, dar contribuie și la menținerea unui tranzit intestinal sănătos și la echilibrarea nivelului de zahăr din sânge, potrivit Fox News.

„Fibrele din secară sunt mai abundente decât în pâinea albă sau chiar în cea integrală de grâu, iar consumul regulat poate aduce beneficii semnificative pentru digestie și pentru sănătatea metabolică”, explică un expert în nutriție.

Pe lângă efectele pozitive asupra digestiei, specialiștii subliniază că pâinea de secară are un indice glicemic mai scăzut, ceea ce o face potrivită și pentru persoanele care urmăresc controlul greutății sau gestionarea nivelului de glucoză. În plus, textura densă și gustul ușor acrișor al acestei pâini sunt apreciate de consumatori, care o consideră mai sățioasă comparativ cu sortimentele tradiționale.

Cercetătorii britanici au publicat la începutul acestei toamne noi ghiduri despre alimentele care pot ameliora constipația. King's College London a declarat într-un comunicat de presă că studiul reprezintă „primele ghiduri dietetice bazate pe dovezi pentru adulții cu constipație cronică”.

„Orientările noastre au constatat că pur și simplu nu există suficiente dovezi care să sugereze că fibrele funcționează cu adevărat în mod specific în cazul constipației. În schimb, cercetarea noastră dezvăluie câteva strategii dietetice noi care ar putea într-adevăr să ajute pacienții”, a declarat autoarea studiului, Eirini Dimidi.

„În același timp, avem nevoie urgentă de mai multe studii clinice de înaltă calitate pentru a consolida dovezile cu privire la ce funcționează și ce nu”, a mai explicat autoarea.

Pâinea de secară se remarcă prin conținutul său ridicat de fibre, ceea ce o face diferită de alte tipuri de pâine, potrivit Dr. Roshini Raj, gastroenterolog din New York, care nu a participat la studiu.

„Studiul a comparat efectele pâinii de secară cu cele ale pâinii albe, doar secara a avut un impact pozitiv asupra constipației”, a explicat Raj.

În schimb, pâinea de secară oferă atât fibre solubile, cât și insolubile, ambele esențiale pentru sănătatea digestivă. Aceste fibre contribuie la îmbunătățirea consistenței și frecvenței scaunului, adăugând volum și reținând apă în intestin, explică Dr. Raj.

Autorul cărții „Gut Renovation” subliniază beneficiile nutriționale ale secarei, un aliment bogat în fier, magneziu, zinc și vitamine din complexul B, esențiale pentru producerea energiei, funcția cognitivă și imunitate. Totuși, specialista avertizează că introducerea pâinii de secară în dietă trebuie făcută treptat, pentru a evita balonarea.

„Există multe surse de fibre, nu doar pâinea de secară, așa că este important să consumi o varietate de alimente care să ofere și alți nutrienți”, a explicat ea. Creșterea aportului de lichide poate ajuta, de asemenea, la prevenirea constipației.

Debra Muth, doctor naturopat din Wisconsin, care nu a participat la studiu, a adăugat că secara ajută la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge, prelungește senzația de sațietate, hrănește microbiomul intestinal și furnizează mineralele necesare organismului.

„Majoritatea pâinilor comerciale sunt făcute din făină rafinată, fără fibre, ceea ce poate agrava constipația. Secara, însă, are mai multe fibre, un indice glicemic scăzut și este mult mai prietenoasă cu intestinele. Este una dintre puținele pâini care sprijină motilitatea intestinală”, a explicat Muth.

Pentru cei care doresc să includă mai multă secara în dietă, specialista recomandă pâinea prăjită din făină integrală de secară, avertizând să se evite pâinea de grâu vopsite în maro, care nu oferă aceleași beneficii.

„Este esențial să înțelegi de ce apare constipația. Este un inconvenient, dar și un semnal că organismul tău îți transmite că ceva nu funcționează cum trebuie”, a concluzionat Muth.