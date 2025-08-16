Vremea Rupere de nori în mai multe județe. Meteorologii au emis Cod galben de vreme severă







Meteorologii au emis o avertizare de Cod galben pentru 25 de județe, valabilă pe tot parcursul zilei de duminică. Totodată, o nouă atenționare va intra în vigoare duminică seara și va rămâne activă până luni dimineața pentru 17 județe. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că vremea va fi instabilă, cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.

Conform ANM, între orele 13:00 și 21:00, în Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei și în cea mai mare parte a zonelor montane, instabilitatea atmosferică se va manifesta accentuat, iar fenomenele extreme vor pune în gardă populația din regiunile vizate.

Fenomenele meteorologice se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale între 50 și 70 km/h și grindină de dimensiuni mici sau medii, între 1 și 3 cm. În intervale scurte, cantitățile de precipitații vor ajunge la 20-30 l/mp, iar local, în zonele montane, se pot depăși 40-50 l/mp.

O avertizare extinsă vizează și alte regiuni, unde aversele și vijeliile vor fi prezente pe arii mai restrânse, în Banat, Crișana și în zona subcarpatică a Olteniei și Munteniei.

Județele aflate sub atenționare completă sunt Maramureș, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Mureș, Cluj, Alba, Sibiu, Hunedoara, Caraș-Severin, Harghita, Suceava, Botoșani, Neamț, Covasna și Brașov.

Avertizarea meteorologică se extinde parțial și asupra județelor Bihor, Arad, Timiș, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Bacău.

Începând de duminică, ora 21:00, și până luni, ora 10:00, 17 județe din România vor fi sub Cod galben de instabilitate atmosferică, potrivit ANM. Fenomenele așteptate includ averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-55 km/h și grindină de mici dimensiuni, între 1 și 2 cm. Cantitățile de precipitații vor fi de 20-25 l/mp, iar local, în zonele cele mai afectate, se pot înregistra 35-40 l/mp.

Județele vizate integral sunt Botoșani, Iași, Suceava, Neamț, Bacău, Harghita, Covasna, Bistrița-Năsăud, Mureș, Brașov, Maramureș, Sălaj, Cluj, Sibiu, Alba și Hunedoara, iar județul Vâlcea este vizat parțial.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite călătoriile în zonele afectate de vijelii și să ia măsuri de precauție pentru a se proteja de eventualele pagube provocate de grindină sau de copacii doborâți de rafalele puternice de vânt.