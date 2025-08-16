Vremea

Căldură sufocantă în următoarele ore. Temperaturile vor atinge un prag critic

Căldură sufocantă în următoarele ore. Temperaturile vor atinge un prag critic
Valul de căldură persistă în România. Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie, a prezentat prognoza pentru intervalul următor. Meteorologii au emis un cod portocaliu pentru sâmbătă, 16 august, între orele 12:00 și 21:00, valabil în județele Bihor, Arad și Timiș.

Cum va fi vremea în următoarele ore

În aceste zone se așteaptă temperaturi extrem de ridicate și disconfort termic accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să depășească pragul critic de 80 de unități, iar maximele termice vor urca până la 37–38 de grade Celsius.

Meteorologii au emis sâmbătă și un cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării, valabil între orele 12:00 și 21:00. Zonele vizate sunt Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și vestul și sudul Olteniei.

Mercurul urcă în termometre până la 37 de grade

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius. Elena Mateescu, șefa ANM, a explicat că valul de căldură va fi mai intens în vestul țării, sub incidența codului portocaliu, în timp ce în Crișana, Maramureș și sud-vestul României se menține codul galben.

Întâlnirea finală. Ce i-a spus Nina Iliescu lui Ion Iliescu în ultimele clipe petrecute împreună
Poliția a blocat protestul lui Șor de la Gara Chișinău. Mai mulți participanți reținuți

Elena Mateescu a subliniat că vremea va rămâne călduroasă și duminică, însă vor apărea averse și fenomene de instabilitate atmosferică, în special în Transilvania, Moldova, Banat și Crișana, cu precipitații estimate între 15 și 25 de litri pe metru pătrat.

Caniculă. Sursa foto: Freepik

„Mâine vorbim deja de intensificare a valului de căldură în vestul țării, Bihor, Arad și Timiș se vor află sub incidența unui cod portocaliu. Vorbim de maxime de 37-38 de grade. În Crișana, Maramureș, sud-vestul țării va fi cod galben. De asemenea, și duminică va fi cald, însă își vor face apariția fenomenele de instabilitate în special în Transilvania, Moldova, Banat, Crișana, unde vor fi cantități de apă de 15-25 l/mp”, arată șefa ANM, potrivit România TV.

Vremea la începutul lunii septembrie

La începutul lunii septembrie, temperaturile ar putea depăși valorile normale pentru această perioadă a anului în sudul și sud-vestul țării.

„De marți însă, vremea va deveni călduroasă. Așa arată și debutul lunii septembrie, este posibil să consemnăm la începutul toamnei valori mai ridicate în sudul și sud-vestul țării”, a mai spus șefa ANM.

