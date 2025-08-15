Vremea Prognoza meteo, 15 august. Minivacanța de Sfânta Maria începe cu temperaturi sufocante







Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Sfânta Maria. Având în vedere că se pot bucura de trei zile libere, mulți români și-au programat sejurul la munte sau la mare. În prima zi din această minivacanță, temperaturile vor fi ridicate în toate județele, iar disconfortul termic va fi accentuat.

Valul de căldură va afecta Maramureșul, Crișana, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și vestul, centrul și sudul Munteniei, unde sunt așteptate temperaturi extrem de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge în jur de 80 de unități și va depăși ușor acest prag în vestul țării. În restul regiunilor, vremea va fi călduroasă pe arii extinse.

Cerul va fi predominant senin, însă după-amiaza și seara, local în zonele montane, vor apărea înnorări, averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în cursul zilei, în sudul Banatului și în Dobrogea. Temperaturile maxime vor varia între 27 și 37 de grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate pe litoral. Minimele nocturne vor fi cuprinse între 8 grade, în depresiunile Carpaților Orientali, și 24 de grade, în Dealurile de Vest. Izolat, în zonele depresionare, se vor înregistra condiții de ceață, arată ANM.

În București, vremea va fi caniculară, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge la pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va urca până în jurul valorii de 36 de grade, iar minimele se vor încadra între 18 și 19 grade. Până duminică, vremea va reveni treptat la nivelurile termice caracteristice mijlocului lunii august. În vestul țării și în alte regiuni, valorile vor rămâne peste media obișnuită.