Prognoza meteo, 14 iulie. Canicula nu se dă plecată. Temperaturi record în țară

Căldură. Sursa foto: Pixabay
Cu o zi înainte de Adormirea Maicii Domnului, vremea se menține caniculară în România. Meteorologii au emis prognoza pentru ziua de joi, 14 august.

Prognoza meteo, 14 august. Temperaturi ridicate în toată țara

În Banat, Crișana, în zone din Maramureș și vestul Transilvaniei, valul de căldură se va intensifica, iar disconfortul termic va fi puternic, cu indicele temperatură-umezeală (ITU) depășind pragul critic de 80 de unități.

În restul țării, temperaturile vor fi ridicate, însă senzația de caniculă se va resimți doar izolat, în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei, provocând un disconfort termic moderat. Cerul va fi variabil la munte și predominant senin în celelalte regiuni.

37 de grade în zona de câmpie

Vântul va sufla slab în majoritatea zonelor, cu intensificări ușoare pe crestele montane, în sudul Banatului și în sudul extrem al țării. Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 27 și 29 de grade pe litoral și până la 37 de grade în Câmpia de Vest.

Minimele vor oscila între 13 și 20 de grade, mai coborâte în depresiunile montane, până la 9 grade, și mai ridicate, până la 22–23 de grade, în Dealurile de Vest și pe litoral.

Prognoza meteo, 14 august. Ce îi așteaptă pe bucureșteni. Cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni

În Capitală, vremea rămâne caniculară, iar vântul va sufla moderat. În următoarele ore, temperatura maximă se va apropia de 34 de grade, iar minimele vor ajunge la 16 grade Celsius.

Meteorologii au emis o avertizare de Cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni din țară, valabilă inclusiv pe parcursul zilei de joi, când temperaturile vor ajunge până la 37 de grade Celsius, arată ANM.

Canicula va lovi puternic în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei. Bucureștiul nu intră în avertizare, deși temperaturile în această zonă vor fi în continuare ridicate. Până la începutul săptămânii următoare, temperaturile se vor menține aproape de mediile normale pentru mijlocul lunii august. În celelalte regiuni, în special în vest, se vor înregistra valori mai ridicate decât cele obișnuite. Precipitațiile vor fi aproape inexistente, iar cele mai afectate de lipsa de apă vor fi zonele montane.

