Vremea Două zile grele. Ce vine peste România. Prognoza meteo actualizată







Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni din țară, pentru zilele de miercuri și joi, când temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius.

Cele mai afectate zone sunt Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei, în timp ce Bucureștiul va rămâne fără alertă de caniculă, deși se va menține foarte cald.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), miercuri, între orele 12:00 și 21:00, codul galben va fi activ pentru județele din vestul și nord-vestul țării. Meteorologii avertizează că se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime între 33 și 36 de grade.

În plus, disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să depășească pragul critic de 80 de unități, în special în regiunile vestice.

Joi, avertizarea de caniculă va fi extinsă și va acoperi o suprafață mai mare, incluzând Maramureș, Crișana, Banat, majoritatea Transilvaniei, precum și vestul și sudul Olteniei. Temperaturile maxime vor atinge între 33 și 37 de grade, iar disconfortul termic va continua să fie ridicat.

ANM precizează că valorile cele mai mari vor fi în regiunile vestice, unde efectele căldurii se resimt cel mai intens.

Până la finalul săptămânii, se așteaptă ca vremea caniculară să persiste, mai ales în vestul și sud-vestul țării, însoțită de un disconfort termic semnificativ, ceea ce impune populației să evite expunerea prelungită la soare și să se hidrateze corespunzător.

În ceea ce privește municipiul București, meteorologii anunță că miercuri, până la ora 21:00, vremea va fi călduroasă, cerul predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 33…34 de grade. Joi, condițiile se vor menține similare, cu temperaturi în jur de 34 de grade și cer senin. În aceste condiții, nu a fost necesară emiterea unui cod galben pentru Capitală.

Specialiștii recomandă ca în zilele cu cod galben de caniculă să se evite eforturile fizice intense în orele prânzului, să se poarte haine lejere, să se consume multe lichide și să se urmărească starea persoanelor vulnerabile, precum copiii sau vârstnicii. În plus, se recomandă limitarea călătoriilor lungi și păstrarea spațiilor de locuit cât mai răcoroase.

Meteorologii avertizează că, pe parcursul acestei săptămâni, valul de căldură va continua să afecteze în special regiunile vestice și sud-vestice, iar atenția populației trebuie să rămână ridicată pentru prevenirea efectelor negative ale temperaturilor extreme.