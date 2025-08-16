Vremea Prognoza meteo, 16 august. Început de weekend cu valori termice ridicate. Regiunile în care se mai răcorește







Weekendul începe cu temperaturi mai ridicate față de intervalul precedent. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valul de caniculă va afecta o mare parte din țară. Sâmbătă, ploile vor fi prezente doar în zonele montane.

Valul de căldură va continua să afecteze jumătatea vestică a țării, unde temperaturile vor rămâne foarte ridicate, iar canicula și disconfortul termic vor fi resimțite pe suprafețe extinse.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. În restul teritoriului, vremea se va menține călduroasă, cu cer mai mult senin, dar pe alocuri apar înnorări, averse și descărcări electrice, mai frecvente după-amiaza și seara la munte și, posibil, pe timpul nopții în Banat și vestul Olteniei. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime vor varia între 27 de grade pe litoral și 38 de grade în Câmpia de Vest.

Minimele vor oscila între 13 și 21 de grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, unde pot ajunge până la 8 grade, și mai ridicate în Dealurile de Vest, până la 24 de grade. Izolat, în depresiuni, se pot forma condiții de ceață.

În Capitală, vremea va fi călduroasă, cu temperaturi maxime în jur de 34 de grade. Cerul va fi în mare parte senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor coborî până la 16 grade Celsius.

În a doua parte a lunii august, temperaturile vor crește semnificativ în cea mai mare parte a țării, cele mai mari abateri termice fiind estimate în vest și sud-vest.

În est și sud-est, cantitatea de precipitații va fi aproape de valorile obișnuite pentru această perioadă, în timp ce în vest și nord-vest lipsa ploilor va persista, intensificând seceta deja prezentă.

La sfârșitul lunii august, temperaturile din est și sud-est se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă, în timp ce în restul țării, mai ales în sud-vest, se vor înregistra valori termice mai ridicate decât media climatologică, potrivit ANM.

Cantitatea de precipitații va rămâne aproape de valorile obișnuite în toate regiunile, fără variații semnificative.