Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană. Se cere anularea Regulamentului NZIA

Reprezentanții Romgaz au depus la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene o acţiune ce este îndreptată împotriva Comisiei Europene. Se cere în principal anularea Regulamentului NZIA, ce impune producătorilor de petrol şi gaze din Uniunea Europeană să asigure până în 2030 o capacitate de stocare CO2 de 50 milioane tone/an, din care României îi revine o cotă de 10,25 milioane tone CO2/an, iar companiei o cotă de 4,12 milioane tone CO2/an.

„În data de 16 octombrie 2025, SNGN Romgaz SA a depus la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene o acţiune directă împotriva Comisiei Europene. Prin această acţiune compania solicită în principal anularea Regulamentului delegat nr. 1477/2025 de completare a Regulamentului (UE) 2024/1735 al Parlamentului European şi al Consiliului şi anularea Deciziei (UE) 2025/1479 a Comisiei din 22 mai 2025 de specificare a contribuţiilor proporţionale la obiectivul Uniunii privind capacitatea de injectare de CO2 până în 2030 din partea producătorilor de petrol şi gaze din Uniunea Europeană.

Regulamentul (UE) 2024/1735, denumit şi regulamentul NZIA, completat de cele două acte normative a căror anulare o solicită ROMGAZ, impune producătorilor de petrol şi gaze din Uniunea Europeană să asigure până în anul 2030 o capacitate de stocare CO2 de 50 milioane tone/an, din care României îi revine o cotă de 10,25 milioane tone CO2/an, iar companiei Romgaz, una dintre cele trei societăţi româneşti obligate, o cotă de 4,12 milioane tone CO2/an”, au explicat oficialii de la Romgaz.

Obligaţia de stocare a companiilor româneşti reprezintă mai mult de 20% din obiectivul de stocare UE, în condiţiile în care ţara noastră este răspunzătoare pentru doar circa 3% din totalul emisiilor de CO2 ale sectorului de manufactură din UE între 2020 - 2023.

„Astfel, decizia Romgaz de a depune o acţiune directă împotriva Comisiei Europene vine în contextul în care actele normative pe care compania le atacă în instanţă induc o disproporţionalitate semnificativă şi o practică anticoncurenţială pe piaţa de petrol şi gaze naturale în defavoarea producătorilor UE”, au mai transmis oficialii companiei.

„În calitate de principal producător de gaze naturale din România, Romgaz îşi asumă pe deplin rolul strategic şi responsabilităţile aferente - atât în garantarea securităţii continue a aprovizionării cu gaze naturale, cât şi în demersurile de decarbonare a industriei şi de tranziţie către energia verde.

În acest context, compania a evaluat şi analizat multiple scenarii şi opţiuni pentru reducerea amprentei de carbon şi pentru implementarea unor proiecte verzi, având ca obiectiv definirea traiectoriei optime pentru atingerea ţintelor de decarbonare asumate prin Acordul de la Paris. Printre opţiunile analizate se numără şi investiţiile în depozite de stocare a CO2 în zăcăminte de gaze naturale epuizate sau în acvifere saline. De asemenea, Romgaz a demarat studii şi analize tehnice aprofundate pentru identificarea potenţialelor unor astfel de zăcăminte şi pentru evaluarea fezabilităţii transformării lor în depozite de CO2"”, a spus Răzvan Popescu, directorul general al companiei.