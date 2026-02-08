Monden

Romanița Iovan, dezvăluiri dureroase: Adrian Iovan putea fi salvat, asta e tristețea cea mare

Romanița Iovan, dezvăluiri dureroase: Adrian Iovan putea fi salvat, asta e tristețea cea mare
Romanița Iovan, fosta soție a pilotului Adrian Iovan a explicat faptul că acesta ar fi putut fi salvat dacă intervenția autorităților ar fi fost una promptă. Nici acum, fostul model nu-și explică ce s-a întâmplat.

Romanița Iovan dă vina pe autorități

Creatoarea de modă spune că fostul ei soț putea fi salvat. Numai că intervenția autorităților ar fi lăsat de dorit la acel moment. ”Frustrarea asta... Am fi vrut noi să mergem să facem ceva, dar ce să facem noi?! Adică...Atît de clar ar fi fost dacă se ocupau normal. Adică nici nu era prea greu.

Noi nu eram într-un deșert, eram foarte bine puși la punct să rezolvăm poblema. Dacă știi să te gândești acum și să pui pe hârtie...”, a declarat Romanița Iovan.

”Se putea interveni”

Aceasta e ferm convinsă că lucrurile ar fi stat altfel în ceea ce îl privește pe fostul soț, dacă exista o intrevenție fermă. Nu e la fel de sigură cu privire la Aura Ion.

”Se putea interveni, asta e tristețea cea mai mare. Și dacă se putea interveni putea fi salvat. Nu știu Aura, pentru că Aura nu a avut centura și din câte am înțeles s-a întâmplat ceva cu coloana vertebrală. Dar la el știu concret pentru că am certificatul lui de deces”, a mai spus ea.

Nici medicii din avion nu sunt scutiți de vină

Într-un alt interviu, Romanița Iovan a declarat că la momentul morții lui Adrian fiul său avea 7 ani. Iar medicul Zamfir a sunat-o pentru că voia să îi ofere copilului o diplomă, în numele tatălui său. Replica luiAlbert a fost tranșantă.

”Și i-am zis lui Albert despre ce e vorba și mi-a zis «Mama, nu am nevoie de nicio diplomă, pentru că nu înțeleg cum dintr-un avion plin cu medici, nu a fost niciunul în stare să-l ajute pe tata ». Copil la 7 ani. L-am sunat pe Zamfir și i-am zis exact ce mi-a zis Albert”, a mai spus Romanița.

