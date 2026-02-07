Chirurgul Radu Zamfir, la moartea tatălui său: M-a învățat că bucuriile se împart, iar greutățile se poartă împreună

Mihai Zamfir, tatăl chirurgului Radu Zamfir, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, după o viață plină de pasiune pentru știință, istorie și familie. Medicul Radu Zamfir ne-a spus că pierderea părintelui, în urma unor complicații medicale, îi lasă un gol imens în suflet, un gol pe care nimeni nu îl va putea umple niciodată.

„Tata era sprijinul meu necondiționat, întotdeauna prezent, de la primele mele amintiri până în ziua în care m-a învățat să fiu omul care sunt astăzi. Îmi amintesc cum râdea la năzbâtiile mele de copil în bloc, cum mă urmărea pe scări, cum împărțeam primele mici secrete și cum, într-o după-amiază de vară, m-a lăsat să gust prima mea bere, discutând cu mine ca și cum eram egalul său.

Supărările mele erau și ale lui, bucuriile mele îi aduceau aceeași lumină în priviri. Era calm, dar ferm, și știa exact când să mă încurajeze, când să mă privească și să îmi spună fără vorbe că totul va fi bine”, a povestit, pentru EVZ, Radu Zamfir.

Medicul și-a mai amintit și de momentele simple, dar unice astăzi, din copilăria la bloc: cum discutau ore în șir pe balcon despre școală, muzică sau viitor, cum tata îl învăța mici trucuri de chimie în bucătărie, cum împărțeau primele secrete și planuri pentru zilele următoare: „Îmi dau seama acum că toate acestea au fost lecții de viață, tata m-a crescut să știu că bucuriile se împart, iar greutățile se poartă împreună”.

Legătura lor a fost pusă la încercare în 2020, când Mihai Zamfir a trecut printr-o intervenție chirurgicală de urgență, din cauza unei peritonite perforate. „N-aș fi vrut să fiu în pielea lui, să fiu în situația să își opereze părintele. Fiul meu a fost un pic mai mult decât un erou pentru mine. Am trecut printr-o situație gravă, dar niciun moment nu am avut senzația de pericol. Nu poți să mori de frică, pentru că Dumnezeu îți hotărăște un moment în care ieși din lumea asta”, povestea, atunci, Mihai Zamfir.

Operația a avut loc la Spitalul Colentina, iar Radu a mers să participe, alături de un coleg și prieten, pentru a-l salva: „Viața ne-a adus în ipostaza asta, o complicație chirurgicală neașteptată. Mi-am luat inima în dinți și l-am operat, trebuia să îl facem bine. Trebuie să te detașezi, să tratezi leziunea, să-l privești, cât se poate, ca pe un pacient”.

Fiind unicul său copil, Radu a fost centrul vieții lui Mihai Zamfir, alături de cele două nepoțele, Lavinia, studentă în anul I la Medicină, și micuța Sonia, elevă de gimnaziu. Bunicul le însoțea peste tot, de la serbări școlare la spectacole, bucurându-se de fiecare reușită.

Biochimist de profesie, Mihai Zamfir era și un pasionat de istorie și dacologie, participând la congrese și publicând articole în reviste de profil. „Tata avea o curiozitate infinită, ochii îi sclipeau la fiecare descoperire sau subiect nou. Sunt cu sufletul împăcat că am făcut tot ce trebuia pentru el, că nu l-am dezamăgit niciodată. Am fost copilul pe care și l-a dorit, sprijinul de care avea nevoie la bătrânețe și omul care i-a răsplătit iubirea necondiționată”.