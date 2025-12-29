Monden

Un an de coșmar pentru Romanița Iovan. A pierdut un membru important al familiei

Comentează știrea
Un an de coșmar pentru Romanița Iovan. A pierdut un membru important al familieiRomanița Iovan. Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

Un an de coșmar pentru Romanița Iovan. Anul 2025 se apropie de final, lăsând în urmă momente de bucurie, lecții dure și schimbări personale pentru vedete. Creatoarea de modă Romanița Iovan a ales să își înceapă bilanțul cu partea cea mai emoționantă a anului: pierderea unui cățel drag, Max, care i-a marcat profund sufletul.

Un an de coșmar pentru Romanița Iovan

„Nu pot să anulez tot anul, îi dau like. Am avut bucurii și necazuri. Pierderea lui Max pe 15 noiembrie a fost dificilă, l-am iubit enorm. În fiecare 15 ale lunii, îl vom comemora prin plimbări în parc, ca și cum ar fi cu noi”, a spus Romanița.

Pentru Vica Blochina, 2025 a fost un an intens, în care și-a descoperit pasiunea pentru numerologie și a organizat evenimente importante.

„I-aș da un mare Like pentru că am știut cum să gestionez lucrurile. Momentul meu preferat a fost seminarul la care au participat 1.100 de oameni. Aș lucra mai mult cu mine în relațiile cu cei apropiați și nu aș mai cere atât de mult de la ei. Overcontrolling-ul meu a fost lecția principală a acestui an”, a declarat vedeta.

Bine ați venit în Monowi, Nebraska! Cel mai ciudat loc din lume are un singur locuitor
Bine ați venit în Monowi, Nebraska! Cel mai ciudat loc din lume are un singur locuitor
Val puternic de gripă în România: spitalele, sub presiune maximă
Val puternic de gripă în România: spitalele, sub presiune maximă
Vica Blochina

Vica Blochina. Sursa foto Captură video

2025, un carusel emoțional

Cântăreața Jo descrie anul ca pe un carusel emoțional, cu momente de bucurie, dar și cu durere: pierderea pisicii Leea a lăsat un gol, în timp ce lansarea primului album „Fatata” și găsirea pisicului Oli i-au adus fericire.

„Likeeeee! A fost un an bun. Momentele frumoase m-au făcut recunoscătoare, dar pierderea Leei m-a schimbat profund”, a spus Jo pentru Cancan.

JO

JO/ Sursa foto Captură video

Actorul Adrian Nartea privește 2025 cu echilibru și speranță pentru 2026. „I-aș da Like și un comentariu cu Mulțumesc și inimă. Anul acesta a fost bun, cu bune și cu rele. Vacanța din Grecia a fost momentul meu preferat – aș vrea să-l retrăiesc, poate mai blând și mai înțelept, dar fără a schimba rezultatele”, a spus Nartea.

Ce spune Dan Negru despre 2025

Prezentatorul TV Dan Negru oferă verdictul său caracteristic, plin de optimism: „Like de departe pentru 2025. Mă enervează când oamenii spun că a fost un an rău. Noi am trăit, ne-am trezit în fiecare zi – asta contează. Eu dau ador anului, pentru că am continuat să fac televiziune cu audiențe mari și să rămân relevant pe social media, alături de familie”, a declarat Negru.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Bine ați venit în Monowi, Nebraska! Cel mai ciudat loc din lume are un singur locuitor
23:49 - Trump, critici legate de presupusul atac lansat Ucraina asupra reședinței lui Putin: Nu e momentul potrivit
23:40 - Un an de coșmar pentru Romanița Iovan. A pierdut un membru important al familiei
23:30 - Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, ar fi fug...
23:20 - România, sub alertă de Crăciun: 30.000 de oameni MAI, pe străzi zi și noapte
23:09 - Planul ținut ascuns de George Clooney. Actorul renunță la SUA pentru o țară europeană

HAI România!

Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii

Proiecte speciale