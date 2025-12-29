Un an de coșmar pentru Romanița Iovan. A pierdut un membru important al familiei

Un an de coșmar pentru Romanița Iovan. Anul 2025 se apropie de final, lăsând în urmă momente de bucurie, lecții dure și schimbări personale pentru vedete. Creatoarea de modă Romanița Iovan a ales să își înceapă bilanțul cu partea cea mai emoționantă a anului: pierderea unui cățel drag, Max, care i-a marcat profund sufletul.

„Nu pot să anulez tot anul, îi dau like. Am avut bucurii și necazuri. Pierderea lui Max pe 15 noiembrie a fost dificilă, l-am iubit enorm. În fiecare 15 ale lunii, îl vom comemora prin plimbări în parc, ca și cum ar fi cu noi”, a spus Romanița.

Pentru Vica Blochina, 2025 a fost un an intens, în care și-a descoperit pasiunea pentru numerologie și a organizat evenimente importante.

Cântăreața Jo descrie anul ca pe un carusel emoțional, cu momente de bucurie, dar și cu durere: pierderea pisicii Leea a lăsat un gol, în timp ce lansarea primului album „Fatata” și găsirea pisicului Oli i-au adus fericire.

„Likeeeee! A fost un an bun. Momentele frumoase m-au făcut recunoscătoare, dar pierderea Leei m-a schimbat profund”, a spus Jo pentru Cancan.

Actorul Adrian Nartea privește 2025 cu echilibru și speranță pentru 2026. „I-aș da Like și un comentariu cu Mulțumesc și inimă. Anul acesta a fost bun, cu bune și cu rele. Vacanța din Grecia a fost momentul meu preferat – aș vrea să-l retrăiesc, poate mai blând și mai înțelept, dar fără a schimba rezultatele”, a spus Nartea.

Prezentatorul TV Dan Negru oferă verdictul său caracteristic, plin de optimism: „Like de departe pentru 2025. Mă enervează când oamenii spun că a fost un an rău. Noi am trăit, ne-am trezit în fiecare zi – asta contează. Eu dau ador anului, pentru că am continuat să fac televiziune cu audiențe mari și să rămân relevant pe social media, alături de familie”, a declarat Negru.