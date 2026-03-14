Romanița Iovan a dezvăluit de ce a ales să fie mamă la 42 de ani. Care a fost cu adevărat motivul

Romanița Iovan a explicat la un podcast care a fost motivul pentru care a ales să devină mamă la 42 de ani. Fostul model a spus că avea liniște și confort financiar, astfel că decizia a venit de la sine.

Romanița Iovan a devenit mamă când a avut stabilitate

Fostul model a povestit că a așteptat să devină mamă până în clipa în care a simțit că îi poate oferi copilului său tot ce are nevoie. ”Cel mai important lucru, din experința mea vorbesc, care m-a ajutat, este că am avut timp pentru Albert.

Adică în momentul în care aveam 42 de ani, eram realizată din punct de vedere financiar, aveam timp să ofer copilului și mie timp să stau cu el. Iar acest lucru a fost unul foarte bun. Eu nu regret nicio secundă că nu am făcut copil la 20 de ani”, a explicat creatoarea de modă.

Prietenele ei au copii de 30 ani

Pe de altă parte, Romanița Iovan a explicat că prietenele apropiate au copiii mult mai mari ca Albert. Dar acest lucru nu o deranjează, câtă vreme fiecare și-a asumat vârsta la care a decis să aducă pe lume un copil.

”Am prietene care au copii de 30 de ani, eu am copil de 19 ani, adică diferența e mare. Dar eu mă bucur și pentru ele că au crescut împreună cu copiii lor, pe de altă parte am fost de părere că fiecare generație să își crească copilul. Adică eu cred că fiecare decide”, a povestit aceasta.

Provocarea copilului făcut mai târziu.

Fostul model a mai spus că nașterea târzie i-a adus multe provocări. Mai ales că a trebuit să învețe lucruri noi pe măsură ce fiul ei creștea. Dar consideră că fiecare provocare a venit cu o lecție. ”Pentru mine a fost o provocare să am un copil așa mic, pentru că a trebuit să mă upgradez”.

