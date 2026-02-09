Monden

Romanița Iovan, traumatizată după atacul din Primăverii. Ce gest a început să facă fostul model

Romanița Iovan, traumatizată după atacul din Primăverii. Ce gest a început să facă fostul model
Romanița Iovan a povestit la un podcast faptul că după episodul ”crima din Primăverii”, a rămas cu sechele. O lungă perioadă se încuia cu cheia în cameră.

Romanița Iovan, traumatizată de evenimentul de acum 21 de ani

Fostul model a povestit faptul că momentul în care hoții au intrat în casa din Primăverii și soțul ei l-a ucis pe unul dintre ei a fost un episod marcant. Aceasta a explicat că din momentul acela a căpătat alte obiceiuri. Închisul cu cheia fiind unul dintre ele.

”Am rămas cu traumă, după episodul respectiv. Ani la rând mă încuiam cu cheia. Este îngrozitor și de neimaginat. Pe de o parte nu am înțeles nicio secundă de ce sunt amestecată în chestia aia. Eu doar eram în casă. Eu nu știu de ce am fost eu subiect”, a explicat ea.

Mama creatoarei a aflat de la televizor

La acel moment, lucrurile au luat o turnură destul de spectaculoasă într-un timp scurt. Drept urmarea fostul model nu a apucat să își anunte mama.

”S-au scris atât de multe neadevăruri. Dar nu știu dacă mai are sens. Aproape nimic din ceea ce s-a scris nu a fost adevărat. Dar am zis Doamne-ferește să se întâmple ceva cuiva. Că uite, mama a aflat de la televizor, că noi nu apucasem să dăm telefoane. A venit poliția, procuratura, nu am apucat să o anunțăm. Sunt multe întrebări care au rămas fără răspuns”, a mai spus Romanița Iovan.

Cel de-al doilea hoț, dispărut fără urmă

Ancheta nu ar fi lămurit toate întrebările, iar presa nu ar fi fost interesată de adevăr. Una dintre chestiunile care o macină este legată de cel de-al doilea participant la jaf.

”De exemplu hoțul acela nu a fost singur...  Mai era unul care care a escaladat pe un aer condiționat de la casa vecinului și care probabil s-a dus într-o curte, din spatele casei noastre. Acolo nu stătea nimeni, și de acolo nu se știe unde a plecat și nimeni nu știe cine e el. Practic sunt niște lucruri care au rămas nelămurite. Aceste lucruri nu au fost interesante pentru presă. Care a fost de fapt interesul mediatic?! Cazul a ajuns să se studieze la facultatea de drept, pentru că a fost primul de legitimă apărare din România”, a concluzionat Romanița Iovan.

