Românii sunt sceptici. Un nou sondaj dezvăluie starea electoratului

Un sondaj național realizat de CURS relevă că 70% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce doar 24% cred că lucrurile evoluează corect.

Rezultatele indică un nivel ridicat de scepticism față de clasa politică, în contextul în care niciun lider politic nu reușește să mobilizeze sprijin majoritar.

„Niciun politician nu reușește să adune un sprijin covârșitor. Aceasta reflectă un electorat profund dezamăgit”, a declarat un reprezentant al CURS.

Potrivit sondajului, Călin Georgescu conduce clasamentul încrederii cu 40%, urmat de George Simion cu 38% și președintele Nicușor Dan cu 34%.

Următorii în top sunt Sorin Grindeanu și premierul Ilie Bolojan, fiecare cu 26% încredere. Alte personalități precum Anamaria Gavrilă, Dominic Fritz și Diana Șoșoacă au înregistrat câte 19%.

Această ierarhie evidențiază fragmentarea electoratului și dificultatea clasei politice de a genera coeziune în rândul cetățenilor.

În ceea ce privește instituțiile, sondajul arată că armata și pompierii sunt instituțiile cele mai apreciate, cu 79% și respectiv 70% încredere.

Biserica și Poliția urmează cu 70% și 56%, iar Uniunea Europeană și mediul privat se bucură de 55%, respectiv 52% susținere. La polul opus se situează instituțiile politice: Președinția (40%), Guvernul (27%), Curtea Constituțională (26%) și Parlamentul (25%).

Sondajul CURS a evaluat și modul în care românii percep măsurile economice recente. Aproximativ 36% consideră că unele decizii au fost corecte, altele nu, 29% le consideră nejustificate, iar 24% le consideră necesare și bine implementate.

Peste 80% dintre respondenți afirmă că au resimțit direct efectele acestor măsuri: 52% spun că impactul a fost foarte mare, iar 31% unul mare. Doar 9% consideră că schimbările i-au afectat puțin, iar restul foarte puțin sau deloc.

În ceea ce privește situația financiară personală, 46% dintre români afirmă că aceasta s-a înrăutățit în ultimele 12 luni, 32% consideră că a rămas la același nivel, dar nu sunt mulțumiți, iar doar 4% susțin că au înregistrat o îmbunătățire.

Aceste cifre evidențiază o percepție generală de dificultate economică și nemulțumire față de politicile implementate.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% din voturi, urmat de PSD cu 23% și PNL cu 16%. USR ar obține 12%, iar UDMR și SOS România câte 5%.

Partidul Oamenilor Tineri ar fi cotat cu 3%, iar alte formațiuni cumulează 2%. Această distribuție arată un electorat fragmentat și un avantaj clar pentru formațiunile populiste în contextul actual.

Analizând impactul campaniilor politice pe rețelele de socializare, sondajul relevă că mesajele lui Călin Georgescu au fost intens promovate și viralizate, iar rolul consilierului său, Bogdan Peșchir, a fost esențial în susținerea acestei strategii.

În paralel, percepția asupra politicii externe a lui Nicușor Dan și relațiile cu liderii internaționali arată că românii au așteptări clare în privința colaborării externe și a poziționării României pe plan internațional.

Sondajul CURS a fost realizat la nivel național în perioada 5–19 septembrie 2025, pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane adulte, cu o marjă de eroare de ±3%.