Social Românii nu se înghesuie la ore suplimentare: Doar 1,8% muncesc în plus, față de 6,6% media europeană







Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, România se situează în rândul statelor membre ale Uniunii Europene cu cea mai mică proporție de angajați care lucrează ore suplimentare. Doar 1,8% dintre persoanele ocupate din țară muncesc mai mult de 49 de ore săptămânal, un procent semnificativ sub media UE, care se ridică la 6,6%.

Deși cifrele oficiale indică un nivel redus al orelor suplimentare în România, contextul local ar putea nuanța această imagine. În practică, în unele domenii sau regiuni, orele lucrate în plus nu sunt întotdeauna raportate sau compensate conform legislației, ceea ce face ca datele să nu reflecte întotdeauna întreaga realitate a pieței muncii.

Comparația cu media europeană sugerează diferențe notabile între sistemele de muncă și reglementările aplicate, dar și în ceea ce privește raportarea și transparența privind orele suplimentare.

Datele publicate de Eurostat arată că doar 1,8% dintre persoanele ocupate din România lucrează peste 49 de ore pe săptămână, un procent considerabil sub media Uniunii Europene, care se ridică la 6,6%.

Țara noastră se află printre statele membre cu cele mai scăzute valori în ceea ce privește munca prelungită, fiind depășită doar de Bulgaria (0,4%), Letonia (1,0%) și Lituania (1,4%).

La celălalt capăt al clasamentului se află Grecia, unde 12,4% dintre angajați depășesc pragul de 49 de ore săptămânal. Cipru (10,0%) și Franța (9,9%) completează topul țărilor cu cele mai mari procente de muncă în afara normei.

Fenomenul ține de specificul structurii pieței muncii din România. Aproximativ jumătate dintre angajați activează în sectorul public, unde programul de lucru este prestabilit, iar efectuarea orelor suplimentare este fie rar întâlnită, fie reglementată strict.

De asemenea, legea și practicile administrative în vigoare restricționează posibilitatea desfășurării de activități peste program, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în alte țări europene.

Datele publicate de Eurostat evidențiază discrepanțe semnificative în ceea ce privește numărul de ore lucrate săptămânal între angajații cu contract de muncă și cei care desfășoară activități pe cont propriu.

Doar 3,4% dintre salariați depășesc pragul de 49 de ore de muncă pe săptămână, în timp ce procentul crește considerabil, la 27,5%, în cazul persoanelor care lucrează independent. Aceste cifre sugerează că antreprenorii și freelancerii sunt mai expuși unui program prelungit, reflectând presiunile specifice acestui tip de activitate.

„Ponderea persoanelor care lucrează pe cont propriu și care au lucrat multe ore (27,5% din totalul persoanelor care lucrează pe cont propriu) a fost mai mare decât cea a angajaților (3,4% din totalul angajaților)”, arată analiza publicată pe site-ul ec.europa.eu.