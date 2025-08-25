Social

Românii nu se înghesuie la ore suplimentare: Doar 1,8% muncesc în plus, față de 6,6% media europeană

Românii nu se înghesuie la ore suplimentare: Doar 1,8% muncesc în plus, față de 6,6% media europeană
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, România se situează în rândul statelor membre ale Uniunii Europene cu cea mai mică proporție de angajați care lucrează ore suplimentare. Doar 1,8% dintre persoanele ocupate din țară muncesc mai mult de 49 de ore săptămânal, un procent semnificativ sub media UE, care se ridică la 6,6%.

Românii nu se înghesuie la ore suplimentare deoarece nu sunt plătite

Deși cifrele oficiale indică un nivel redus al orelor suplimentare în România, contextul local ar putea nuanța această imagine. În practică, în unele domenii sau regiuni, orele lucrate în plus nu sunt întotdeauna raportate sau compensate conform legislației, ceea ce face ca datele să nu reflecte întotdeauna întreaga realitate a pieței muncii.

Comparația cu media europeană sugerează diferențe notabile între sistemele de muncă și reglementările aplicate, dar și în ceea ce privește raportarea și transparența privind orele suplimentare.

Datele publicate de Eurostat arată că doar 1,8% dintre persoanele ocupate din România lucrează peste 49 de ore pe săptămână, un procent considerabil sub media Uniunii Europene, care se ridică la 6,6%.

Topul celor mai bogate vedete din 2025. Cine sunt artiștii și sportivii cu averi uriașe
Topul celor mai bogate vedete din 2025. Cine sunt artiștii și sportivii cu averi uriașe
PSD amână Pachetul II și vrea clarificări de la miniștrii PNL și UDMR
PSD amână Pachetul II și vrea clarificări de la miniștrii PNL și UDMR

Proporția angajaților care lucrează ore suplimentare în România este de peste trei ori mai mică decât media europeană

Țara noastră se află printre statele membre cu cele mai scăzute valori în ceea ce privește munca prelungită, fiind depășită doar de Bulgaria (0,4%), Letonia (1,0%) și Lituania (1,4%).

La celălalt capăt al clasamentului se află Grecia, unde 12,4% dintre angajați depășesc pragul de 49 de ore săptămânal. Cipru (10,0%) și Franța (9,9%) completează topul țărilor cu cele mai mari procente de muncă în afara normei.

Bugetari

Românii nu se înghesuie la ore suplimentare Sursa foto: Arhiva EVZ

Fenomenul ține de specificul structurii pieței muncii din România. Aproximativ jumătate dintre angajați activează în sectorul public, unde programul de lucru este prestabilit, iar efectuarea orelor suplimentare este fie rar întâlnită, fie reglementată strict.

De asemenea, legea și practicile administrative în vigoare restricționează posibilitatea desfășurării de activități peste program, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în alte țări europene.

Sunt diferențe majore între salariați și lucrătorii pe cont propriu

Datele publicate de Eurostat evidențiază discrepanțe semnificative în ceea ce privește numărul de ore lucrate săptămânal între angajații cu contract de muncă și cei care desfășoară activități pe cont propriu.

Doar 3,4% dintre salariați depășesc pragul de 49 de ore de muncă pe săptămână, în timp ce procentul crește considerabil, la 27,5%, în cazul persoanelor care lucrează independent. Aceste cifre sugerează că antreprenorii și freelancerii sunt mai expuși unui program prelungit, reflectând presiunile specifice acestui tip de activitate.

„Ponderea persoanelor care lucrează pe cont propriu și care au lucrat multe ore (27,5% din totalul persoanelor care lucrează pe cont propriu) a fost mai mare decât cea a angajaților (3,4% din totalul angajaților)”, arată analiza publicată pe site-ul ec.europa.eu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:40 - Topul celor mai bogate vedete din 2025. Cine sunt artiștii și sportivii cu averi uriașe
13:33 - Agricultura moldovenească, la standarde europene cu sprijin japonez. Tehnică japoneză și credite avantajoase din 2026
13:27 - Sindicaliștii din Învățământ protestează față de creșterea normei la 20 de ore pe săpătămână
13:17 - Culori de păr 2025: ce tonuri vor domina saloanele toamna aceasta
13:10 - Ultima zi a Taberei DOR, coordonată de Maia Sandu. Copiii din diasporă au spus adio ediției din 2025
12:59 - PSD amână Pachetul II și vrea clarificări de la miniștrii PNL și UDMR

Proiecte speciale