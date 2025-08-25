Social Ninsloare în toiul verii, pe Pietrosul Rodnei din Maramureș. S-a și depus...







Într-un videoclip publicat recent de Meteoplus, sunt surprinse imagini inedite cu ninsoare în mijlocul verii, pe Vârful Pietrosul Rodnei din județul Maramureș. Este cel mai înalt vârf din Munții Rodnei și totodată din Carpații Orientali, atinge o altitudine de 2.303 metri. Pietrosul Rodnei se află la limita dintre județele Maramureș și Bistrița-Năsăud.

Mai exact, pe 24 august, un fenomen meteorologic neobișnuit a fost observat în România. În timp ce în multe zone ale țării oamenii se bucurau de soare și plajă, în Munții Rodnei s-au înregistrat ninsori, un eveniment rar pentru sfârșitul lunii august, așa cum se poate vedea în video publicat de Meteoplus.

Turiștii aflați într-o zonă montană au fost martorii primei ninsori. Deși altitudinea ridicată poate favoriza temperaturi scăzute, astfel de episoade de ninsoare sunt neobișnuite pentru această perioadă a anului. O turistă a surprins căderea fulgilor în imagini, pe care le-a publicat ulterior pe rețelele de socializare, ilustrând caracterul imprevizibil al condițiilor meteo la munte.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, în ultimele zile, avertizări cod galben de vânt puternic pentru mai multe regiuni ale țării.

De asemenea, temperaturile au înregistrat o scădere semnificativă față de valorile normale pentru această perioadă, afectând mai multe județe. Cu toate acestea, ninsoarea din zona montană a depășit prognozele, stârnind surprindere atât în rândul turiștilor, cât și al specialiștilor.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că ultimele zile din luna august vor fi marcate de un regim termic neobișnuit de rece pentru această perioadă, în special în jumătatea de nord-est a țării. Temperaturile prognozate se numără printre cele mai scăzute înregistrate în această vară, existând posibilitatea ca în unele stații meteorologice să fie depășite recordurile minime de sezon.

Cele mai reduse valori termice sunt așteptate în nordul țării și în estul Transilvaniei, unde temperaturile nocturne ar putea coborî până în jurul valorii de 0 grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, începutul lunii septembrie vine cu o ușoară ameliorare a vremii. Primele zile de toamnă vor aduce o creștere treptată a temperaturilor, în special în regiunile din sudul și sud-estul țării, unde valorile termice se vor apropia de cele specifice perioadei.