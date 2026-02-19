România trece prin cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii

România trece prin cea mai mare gravă criză de vaccinare, cu mai puțin de jumătate dintre copii imunizați împotriva rujeolei. Autoritățile și organizațiile pentru protecția copilului caută soluții pentru a preveni răspândirea bolii, potrivit Organizației “Salvați Copiii”.

România traversează o criză fără precedent în ceea ce privește vaccinarea copiilor. Datele oficiale arată că, în 2025, mai puțin de jumătate dintre copiii din țară au primit prima doză de vaccin împotriva rujeolei, mult sub nivelul de 95% recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Situația alarmantă este remarcată și de presa internațională, iar vecinii bulgari încep să privească România ca pe o potențială sursă de risc epidemiologic.

Conform datelor raportate de Centrul European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, România a înregistrat între februarie 2024 și ianuarie 2025 nu mai puțin de 27.568 de cazuri de rujeolă dintr-un total de 32.265 în întreaga Uniune Europeană.

În ultimii trei ani, între 2023 și 2025, au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă în România, dintre care majoritatea au afectat copii sub 15 ani. Totodată, în această perioadă, boala a dus la 30 de decese.

Acoperirea vaccinală diferă semnificativ de la un județ la altul. În Bihor, peste 70% dintre copii au fost vaccinați, în timp ce în alte 14 județe rata variază între 50% și 67%. Alte 24 de județe înregistrează o acoperire între 31% și 49%, iar în trei județe, inclusiv Argeș, procentul este sub 30%, atingând un minim de 23,7%.

Specialiștii atrag atenția că aceste cifre sunt insuficiente pentru a preveni răspândirea bolilor. La cea de-a 14-a reuniune a Comisiei Regionale pentru Verificarea Eliminării Rujeolei și Rubeolei din septembrie 2025, România a fost inclusă în rândul celor 13 țări europene cu transmitere endemică a rujeolei, ceea ce înseamnă că virusul circulă constant în rândul populației.

Organizația Salvați Copiii identifică mai multe motive pentru acoperirea scăzută. Printre acestea se numără dezinformarea de pe rețelele sociale, eliminarea vaccinării din școli și dificultățile de acces în zonele rurale. Totodată, mulți copii nu primesc cea de-a doua doză de vaccin ROR, esențială pentru protecția completă împotriva bolii.

“Aproape jumătate dintre copiii români nu au primit nici măcar o doză de vaccin la vârsta recomandată. Fiecare copil nevaccinat este expus riscului de îmbolnăvire și deces din cauza unei boli care poate fi prevenită”, a spus Gabriela Alexandrescu, președinta Organizației "Salvați Copiii" în România.

Salvați Copiii solicită autorităților să simplifice sistemul de raportare a vaccinării și să ofere instruire suplimentară personalului medical.

În plus, organizația propune crearea de echipe multidisciplinare la nivel local pentru a încuraja părinții să-și vaccineze copiii. Implementarea acestor măsuri este considerată esențială pentru a reduce riscul apariției unor noi focare și pentru a proteja sănătatea copiilor.