Politica România și Republica Moldova lansează 62 de proiecte bilaterale de cercetare în domenii strategice







Republica Moldova. Cercetătorii din Republica Moldova și România vor realiza alte 62 de proiecte bilaterale de cercetare. Acestea vor acoperi domenii precum sănătate, cultură, climă, hrană sau bioeconomie. Valoarea tuturor proiectelor se ridică la zece milioane de euro. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației din România, Daniel David, care a participat la Chișinău la un forum al cercetătorilor.

Potrivit ministrului de la București, aceste 62 de proiecte se adaugă altor 38 aflate deja în derulare.

„Sunt proiecte de cercetare complexe. Adică lucruri cu care ne confruntăm astăzi și probleme cu care ne confruntăm și în România. De asemenea cu care vă confruntați și în Republica Moldova, cărora încercăm să le căutăm soluții. Convingerea noastră este, dacă lucrăm împreună, punem competențele împreună. Reușim să găsim soluții inovative, poate disruptive pe alocuri, prin care să reușim nu doar să rezolvăm probleme, ci să progresăm în acest proces”, a declarat Daniel David.

„Inițiativa asigură acces pentru cercetătorii noștri la infrastructura de cercetare din România pentru a participa în aceste proiecte comune și a-i face mai puternici. De asemenea mai buni, cu șanse mai mari să accesăm ulterior, la fel împreună, proiecte europene de cercetare. Ambiția noastră este să deschidem finanțarea europeană semnificativă pentru cercetători din Republica Moldova. Aceste proiecte bilaterale sunt o bună ocazie pentru a ne crește capacitățile”, a adăugat ministrul Dan Perciun.

Ministrul Perciun a precizat că, în ultimii patru ani, cercetătorii de pe ambele maluri ale Prutului au implementat sau realizează 100 de proiecte în total.

La aceeași conferință de presă, Dan Perciun a reiterat că, grație colaborării dintre R. Moldova și România, 200 de elevi vorbitori de limbă rusă se află la o tabără din Iași, unde au ocazia să-și îmbunătățească nivelul de competență lingvistică și să descopere România.

De asemenea, deja al doilea an consecutiv, peste 100 de profesori care predau limba română în școlile cu predare în limba rusă merg la universități din România pentru a-și perfecționa metodele de predare.