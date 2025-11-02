România și Egiptul își consolidează colaborarea în domeniul apărării

Ministrul Apărării al României, Ionuț Moşteanu, a semnat duminică un Memorandum de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Republica Arabă Egipt, intr-o vizită oficială la Cairo.

Documentul stabileşte cadrul pentru schimburi de expertiză, exerciţii comune şi proiecte concrete în domeniul apărării, în contextul strategiei de cooperare bilaterală între cele două state.

Potrivit unui comunicat al Ministerul Apărării Naţionale (MApN), semnarea a avut loc în perioada 1-3 noiembrie, pe parcursul vizitei ministrului român în Egipt.

Documentul se va derula între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării şi al Producţiei Militare al Republicii Arabe Egipt, condus de generalul Abdel Mageed Saqr.

Conform declaraţiilor oficiale, cooperarea cu Egiptul va include:

schimburi de expertiză în domeniul apărării;

organizarea de exerciţii comune;

implementarea de proiecte concrete în domeniul logisticii de apărare, instruirii şi educaţiei militare.

„Cooperarea noastră va include schimburi de expertiză, exerciţii comune şi proiecte concrete în domeniul apărării. România rămâne un partener de încredere pentru pace şi stabilitate, în Europa şi dincolo de ea”, a adăugat ministrul.

Aceste elemente apar în comunicatul MApN care menționează că: „deschide noi oportunităţi de colaborare în instruire, educaţie militară, cercetare şi logistică de apărare”.

În cadrul vizitei la Cairo, ministrul Moşteanu a discutat provocările de securitate la nivel regional, cu accent pe zona Mării Negre, Balcanii de Vest şi Orientul Mijlociu — regiuni care, potrivit comunicării oficiale, pot fi gestionate mai eficient prin cooperare extinsă.

De asemenea, relaţia dintre cele două state — România şi Egipt — are o componentă bilaterală economică şi de securitate deja consolidată, conform surselor egiptene.

În pagina oficială de relaţii bilaterale a Egiptului se menţionează că „discuţii au vizat un număr de dosare şi crize regionale… cu accent pe rolul Egiptului în securitatea Mării Mediterane”.

Semnarea acestui memorandum reflectă dorinţa ambelor state de a dezvolta un parteneriat cu fiabilitate în domeniul apărării.

România susţine rolul Egiptului ca actor relevant în menţinerea stabilităţii în zonele Africa de Nord şi Orientul Mijlociu, iar Egiptul are interesul de a extinde cooperarea în domeniul militar-industrial, în special cu parteneri europeni.

De exemplu, industria de apărare românească a participat la expoziţii militare în Egipt, ceea ce subliniază potenţialul cooperării tehnico-industriale.