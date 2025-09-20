Economie

România, printre țările europene cu cele mai mari majorări salariale

România rămâne printre țările europene cu cele mai ridicate majorări ale costurilor salariale. În al doilea trimestru al anului 2025, costurile angajatorilor pentru forța de muncă au înregistrat o creștere de 10,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, conform datelor publicate de Eurostat.

România ocupă locul trei în Uniunea Europeană la majorarea costurilor salariale

Deși ritmul creșterii este mai moderat comparativ cu anul 2024, când România înregistra un avans de aproximativ 15% față de anul precedent, majorarea actuală rămâne totuși de două cifre, astfel țara se menține pe podiumul european.

În clasamentul Uniunii Europene, România se situează pe locul trei, fiind depășită doar de Bulgaria (13,4%) și Ungaria (11%).

Diferențe între creșterile salariale din est și vestul Europei

 În urma României se află mai multe state din Europa de Est, care evidențiază o tendință regională. Aceste țări sunt: Estonia, Grecia, Polonia, Lituania, Slovacia, Croația și Letonia care înregistrează toate majorări anuale de peste 8%. În contrast, media Uniunii Europene a fost de doar 4,1%, evidențiind discrepanța semnificativă dintre evoluția salariilor din țările est-europene și cea din statele vestice.

angajați tineri

Sursa foto: Freepik

Creșterea rapidă a costurilor cu forța de muncă semnalează atât presiunea continuă de pe piața muncii, cât și politicile de ajustare a veniturilor aplicate în statele din estul UE. În același timp, ritmul mai temperat comparativ cu anul precedent indică o posibilă stabilizare după doi ani consecutivi de creșteri accentuate.

România, între piața muncii și provocările costurilor salariale

România se menține printre statele europene cu cele mai active piețe ale muncii. România se evidențiază printr-un ritm de creștere mai accelerat decât în vestul continentului. Avansul costurilor salariale generează provocări semnificative pentru angajatori, care trebuie să gestioneze cheltuieli în creștere într-un mediu economic din ce în ce mai competitiv.

La celălalt capăt al clasamentului realizat de Eurostat, majorările cele mai reduse se înregistrează în țările precum Franța, aproximativ 1%, precum și în Danemarca și Malta.

 

