România, prinsă între marile jocuri de putere. Ce tactică trebuie să adopte țara noastră

Dan Andronic, Radu Coșarcă și Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, au discutat, azi, la podcastul difuzat de evz.ro, despre problemele presante la nivel mondial. Și despre rolul pe care ar putea să-l joace România, pentru a-și proteja interesele într-un context internațional marcar de războaie și de crize.

Radu Coșarcă este de părere că țara noastră trebuie să stea pe poziții de forță și să aibă un rol foarte important în regiune. Unde există problema războiului din Ucraina.

„În principiu, România trebuie să joace un joc regional. Un singur exemplu, s-a vorbit despre construcția liniei electrice aeriene de 400 de kV între Cernăuți și Suceava. Astă nu doar un proiect tehnic, este un proiect politic, geopolitic, strategic la nivelul regiunii noastre. De ce? Păi trebuie nu facem un pas în spate și să vedem că Ungaria și Slovacia amenință Ucraina să oprească furnizarea energiei electrice. Pentru că Ucraina a oprit alimentarea cu petrol prin conducte”, a spus Radu Coșarcă.

„Ungurii spun că a fost reparată, că se repara în șase zile, ucrainenii spun că e război. Ce durează șase zile poate dura șase săptămâni pentru că muncitorii lucrează sub amenințarea bombardamentelor și așa mai departe. Această linie electrică plus, mă rog, coridorul de transport gaze care vine din Grecia până în Ucraina. Coridorul vertical, toate acestea nu sunt doar proiecte tehnice sau energetice. Ele ajută, de fapt, România, dacă știe să joace rolul său, iată, de hub în acest sens, că toate trec pe aici”, a mai afirmat Coșarcă.

Fostul jurnalist se întreabă dacă România știe să folosească experiența pe care au acumulat-o politicienii cu vechime. Există tema asta, dacă România știe să fructifice experiența politică acumulată de politicienii săi de vârf în ultimele decenii. Dacă România știe să folosească în domeniul politic și extern, de exemplu, expertiza, analiza făcută la rece de oameni care au fost în postul de ministru de Externe, să spunem, poate de premier, poate de ministru al economiei și așa mai departe.

Dar care acum pot să analizeze la rece toate evoluțiile din regiune și din Europa. Știm să folosim? Îmi amintesc, în orice carte de istorie sau de diplomație citim că foștii miniștri de Externe sunt trimiși ambasadori, de exemplu, în marile capitale ale lumii. Nimeni nu-și trimite la Washington ambasadorul neica nimeni, ca să-și fluture batistuțele sau nu știu ce. Își trimite fostul ministru de Externe.”