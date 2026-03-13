Armata rusă a înregistrat pierderi semnificative într-o singură zi de confruntări, raportând dispariția a 860 de soldați. Sursele oficiale ucrainene confirmă amploarea pierderilor, subliniind provocările cu care se confruntă armata în desfășurarea operațiunilor pe teren, informează united24media.com.

Vinei, 13 martie, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat pierderi semnificative ale armatei ruse: 860 de soldați uciși, șapte tancuri, două sisteme de apărare aeriană și patru sisteme de lansare multiplă de rachete au fost eliminate într-o singură zi de lupte.

De la începutul invaziei la scară largă, lansată de Rusia pe 24 februarie 2022, pierderile totale estimate ale armatei ruse au ajuns la cifre impresionante:

Personal militar: aproximativ 1.277.620 de soldați (+860 față de ziua precedentă)

Tancuri: 11.773 (+7)

Vehicule blindate de luptă: 24.202 (+5)

Sisteme de artilerie: 38.369 (+50)

Sisteme multiple de lansare a rachetelor: 1.685 (+4)

Sisteme de apărare aeriană: 1.331 (+2)

Aeronave: 435 (fără schimbări)

Elicoptere: 349 (fără schimbări)

Drone operaționale-tactice: 175.139 (+2.071)

Rachete de croazieră: 4.403 (fără schimbări)

Nave și bărci de război: 31 (fără schimbări)

Submarine: 2 (fără schimbări)

Vehicule și cisterne de combustibil: 83.223 (+189)

Echipamente speciale: 4.088 (fără schimbări),

Aceste date reflectă impactul continuu al conflictului și intensitatea confruntărilor de pe teren, evidențiind pierderile masive suferite de forțele ruse de la începutul războiului în Ucraina.

În ultimele 24 de ore, linia frontului din Ucraina a fost scena a 154 de confruntări raportate de oficialii militari ucraineni, cele mai intense lupte concentrându-se în Huliaipole, Kostiantinivka și Pokrovsk. În aceste zone, fiecare dintre ele a înregistrat peste 25 de atacuri, indicând o intensificare semnificativă a ostilităților.

“Either you run the day or the day runs you.” Jim Rohn The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to March 13, 2026. pic.twitter.com/oytMEahYj5 — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 13, 2026

Forțele ruse au continuat să folosească atacuri aeriene și rachete pentru a destabiliza pozițiile ucrainene. Mai exact, în ultimele 24 de ore, acestea au lansat o singură rachetă balistică, au efectuat 78 de raiduri aeriene și au detonat 292 de bombe ghidate.

În plus, Rusia a intensificat utilizarea dronelor de atac, raportând 9.112 misiuni aeriene, și a efectuat 4.231 de lovituri asupra pozițiilor militare și zonelor civile, dintre care 201 au implicat sisteme multiple de lansare a rachetelor.

Pe fondul presiunii ruse, armata ucraineană a continuat să efectueze manevre tactice de avans. Progresul a fost raportat în apropierea localităților Kupiansk, Oleksandrivka, Huliaipole (orașul raional din regiunea Zaporojie) și pe direcția Kostiantinivka–Druzhkivka.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a confirmat că, pe 10 martie, datele de geolocalizare au arătat trupe ucrainene securizând o substație la nord de Kivsharivka, la sud-est de Kupiansk, în regiunea Harkov, demonstrând o consolidare strategică în regiune.

Aceste evoluții subliniază atât intensitatea războiului pe mai multe fronturi, cât și eforturile continue ale Ucrainei de a-și menține și extinde pozițiile în fața ofensivelor ruse, într-un conflict marcat de atacuri complexe și variate, de la rachete și bombe ghidate, până la drone și sisteme de lansare multiple.