Europarlamentarul Daniel Buda: Aripa Dragnea din PSD încerca să blocheze reformele României

Europarlamentarul PNL Daniel Buda a declarat, vineri, că încercările repetate de a-l schimba din funcție pe premierul Ilie Bolojan ar reprezenta un proiect al „aripii dragniste” din PSD. „Problema reală a PSD este 'filonul dragnist', care este în ascensiune la nivelul partidului”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Problema reală a PSD este 'filonul dragnist', care este în ascensiune la nivelul partidului. Acest grup vrea din nou întreaga putere în PSD şi în statul român. Încercarea constantă de a-l schimba din funcţie pe premierul Ilie Bolojan este proiectul aripii dragniste din PSD, fiindcă liderul PNL este principalul vector pentru reformarea României”, a afirmat acesta.

Potrivit europarlamentarului, grupul din PSD la care face referire s-ar comporta similar cu AUR, atacând Guvernul și încercând să îi saboteze reformele.

„Duminica aceasta, PSD trebuie să decidă de ce parte a baricadei este: de cea care modernizează România sau de partea care vrea să o ţină ostatică într-o gândire postcomunistă”, a adăugat acesta.

Guvernul a aprobat, în ședința de joi seară, proiectul de buget pe anul 2026, iar documentul urmează să ajungă în Parlament pentru dezbatere și vot.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că social-democrații vor decide duminică, în ședința Consiliului Politic Național, dacă vor susține proiectul de buget pe 2026 și dacă vor depune amendamente.

„O să hotărâm duminică în CPN acest lucru. Lucrurile sunt aşa cum le ştiţi. Duminică avem o şedinţă şi vom hotărî ce vom face. (...) Duminică, aşa cum am spus, vom hotărî acţiunile noastre pentru săptămâna viitoare, când, în mod normal, vom avea dezbaterile în Parlament şi vom avea votul final pe buget. Aşa că duminică vom hotărî dacă vom vota bugetul sau nu şi dacă vom depune amendamente, noi, ca şi grup", a explicat acesta, la Palatul Parlamentului.