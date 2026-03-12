Dan Andronic desființează isteria AUR din jurul deciziei CSAT: "Așa-zișii suveraniști distrug orice idee de strategie națională"

Decizia României de a aproba staționarea unor avioane și forțe militare americane suplimentare la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, în contextul operațiunilor din Orientul Mijlociu, a stârnit un val de panică artificială în spațiul public.

Jurnalistul EVZ Dan Andronic a demontat, în comentariu video de azi, teoriile potrivit cărora România ar fi devenit peste noapte o țintă pentru Iran.

Directorul EVZ a explicat tranșant că prezența americană la Kogălniceanu nu transformă brusc un aeroport civil într-un teatru de operațiuni, ci consolidează un obiectiv militar deja existent, asumat în cadrul parteneriatului strategic cu SUA.

În editorialul său video, intitulat „Bună dimineața la cafea”, Dan Andronic a abordat direct temerile vehiculate recent: „Toată lumea se întreabă ce se întâmplă dacă americanii vor folosi baza de la Kogălniceanu... dacă România nu devine țintă. Haideți să judecăm lucrurile în dimensiunea lor reală.”

Jurnalistul a reamintit un precedent important din timpul recentelor atacuri iraniene: „Când iranienii au atacat baze din regiune, au vizat și o bază din Cipru. Baza din Cipru era britanică, nu americană, și nu era folosită împotriva lor. Dar din punctul lor de vedere, era o țintă legitimă. Deci, și până acum, baza de la Kogălniceanu a fost o țintă pentru iranieni, pur și simplu pentru că este o bază militară unde se află soldați și echipamente americane.”

Astfel, argumentează Andronic, „istericii care vă spun că abia acum România a devenit o țintă ar trebui să vă facă să bufniți în râs. Dacă vor să ne atace, ne vor ataca oricum, pentru că lovesc bazele pe care le consideră vulnerabile, nu neapărat cele din care pleacă avioanele.”

Un punct central al comentariului a fost critica dură la adresa partidului AUR și a liderului său, George Simion, pentru modul în care au reacționat la această decizie strategică.

„Baletul pe care l-a făcut AUR este de un penibil absolut și ne arată încă o dată că noi nu avem politicieni, ci oportuniști care iau decizii exclusiv uitându-se la sondaje,” a punctat Andronic. „Nu așa se conduce o țară, nu așa se creează un destin. România este un aliat strategic al Statelor Unite. Nu poți să refuzi o asemenea cerere decât dacă vrei să pui punct acestei alianțe.”

Dan Andronic a subliniat că echipamentele aduse la Kogălniceanu au un rol defensiv, constând în aparatură de monitorizare, comunicații satelitare și avioane de realimentare, care „completează apărarea întregii zone”. Mai mult, o consecință secundară importantă a acestei mișcări este reacția Moscovei: „Rusia nu privește deloc cu ochi buni faptul că americanii își măresc prezența militară în România. Dacă vreți, asta este vestea bună.”

Pentru a ilustra importanța asumării unor decizii grele, dar corecte din punct de vedere strategic, directorul EVZ a rememorat un moment crucial din istoria recentă a României: războiul din fosta Iugoslavie (1999). La acea vreme, România a luat o decizie riscantă: a refuzat dreptul de survol pentru avioanele Federației Ruse și a aprobat survolul pentru avioanele NATO.

„Atunci a fost un scandal uriaș,” își amintește Andronic, „numai că PSD-ul de atunci, condus de Ion Iliescu, aflat în opoziție, a fost mult mai înțelept decât AUR-ul isteric de azi al lui George Simion, care nici nu știe dacă e cu americanii, cu chinezii sau cu rușii.”

Concluzia jurnalistului a fost una fermă: „Omul ăsta (n.r. George Simion) distruge orice idee de suveranism. Faptul că stă bine în sondaje e doar o dovadă a lipsei de alternative, nu a unei strategii inteligente. Să iei decizii importante, chiar dacă sunt nepopulare pe moment, este o dovadă de onestitate și de asumare a destinului național.”