România, nod strategic european. Axa feroviară și rutieră care redesenează harta Balcanilor

Acordul de cooperare între România, Bulgaria și Grecia pentru construirea unei axe verticale feroviare și rutiere care va conecta Marea Neagră de Marea Egee urmează să fie semnat la Bruxelles. Proiectul, evaluat la 6 miliarde de euro, este considerat prioritar pentru Europa.

Pe 26 noiembrie 2025, guvernul bulgar a aprobat un Memorandum de Înțelegere și un Plan de Acțiune între Bulgaria, Grecia și România, pentru cooperare în infrastructură de transport. Documentul prevede realizarea unei conexiuni prin proiecte rutiere și feroviare menite să lege Marea Egee, Marea Neagră și fluviul Dunărea, asigurând o legătură eficientă între cele trei regiuni. Semnatar pentru partea bulgară va fi vicepremierul și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov.

Comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, a declarat că proectul este o prioritate a mandatului său. „Este un compendiu al programelor europene de infrastructură transfrontalieră. Este vorba de o axă combinată feroviară și rutieră, cu autostrăzi și trenuri moderne, care va oferi multiple beneficii atât pentru Europa, cât și pentru țările implicate”, a d pus Tzitzikostas, citat de businessdaily.gr.

Unul dintre obiectivele principale este conectarea Mării Egee cu Marea Neagră, ceea ce va transforma acest coridor într-un nou traseu strategic comercial și logistic între sudul și estul Europei.

Proiectul va crea o axă de transport multimodală care va facilita nu doar comerțul dintre cele trei state, ci și interconectarea Republicii Moldova și Ucrainei, oferind o rută sigură și rapidă către centrul și vestul Europei.

„Axa verticală va fi un punct cheie de conexiune: la est va putea lega Moldova și Ucraina, iar la vest va oferi acces la restul Europei”, a explicat comisarul european. Imediat după preluarea mandatului, Tzitzikostas a convocat la Bruxelles o întâlnire cu miniștrii transporturilor din România, Bulgaria și Grecia, în vederea stabilirii etapelor de implementare.

„Acordul de cooperare va include un plan de acțiune clar și un calendar strict, astfel încât fiecare țară să-și asume responsabilitatea pentru tronsoanele care îi revin”, a precizat comisarul.

Fiecare stat va trebui să finalizeze modernizarea sau construirea infrastructurii proprii de-a lungul traseului comun. Proiect cu importanță strategică pentru comerț și apărare

Tzitzikostas a mai spus că axa verticală va avea un rol dublu, economic și strategic. Pe lângă creșterea mobilității și a schimburilor comerciale, coridorul va contribui la mobilitatea militară a Uniunii Europene, un element crucial în contextul actual geopolitic: „Europa trebuie să-și consolideze nu doar sistemele de apărare, ci și infrastructura care permite deplasarea rapidă a vehiculelor grele, a echipamentelor și a personalului acolo unde este nevoie”.

Pentru Grecia, proiectul are o valoare strategică majoră, întrucât porturile elene vor deveni centre de tranzit pentru mărfurile care ajung în Europa.

„Porturile Greciei vor funcționa ca porți de intrare a bunurilor către centrul și estul Europei. Comerțul se va putea desfășura prin intermediul Greciei, către România, Bulgaria și mai departe spre Moldova și Ucraina”, a spus Tzitzikostas. De asemenea, oficialul european a mai spus că orașul Salonic va deveni un nod principal de transport, fiind prevăzută o conexiune directă cu Bucureștiul.

„Această axă va consolida nu doar activitatea comercială și militară, ci și turismul. Turiștii vor putea călători din Salonic către întreaga Europă printr-o infrastructură modernă și sigură.”

Proiectul are o valoare estimată de 6 miliarde de euro și va include autostrăzi și linii feroviare de mare viteză între porturile Constanța, Burgas, Varna, Salonic și Kavala.

Autostrada de mare viteză va lega Portul Constanța de orașul grec Kavala, traversând Bulgaria și conectând stațiunile importante de pe litoralul bulgăresc.

Autoritățile estimează că drumul va fi finalizat în aproximativ cinci ani de la semnarea acordului, dacă procedurile administrative și de finanțare decurg conform planului.

Într-o declarație comună semnată anterior de premierii României, Bulgariei și Greciei, cele trei guverne au stabilit o serie de obiective complementare:

-construirea de poduri noi peste Dunăre, inclusiv în zona Giurgiu–Ruse;

-dezvoltarea infrastructurii intermodale transfrontaliere;

-creșterea capacităților porturilor Constanța și Sulina;

-asigurarea navigabilității fluviului Dunărea pe tot parcursul anului.

Comisarul Tzitzikostas a confirmat că finanțarea proiectului va proveni dintr-o combinație de fonduri europene și resurse naționale ale celor trei țări. Uniunea Europeană va susține investiția prin programele de infrastructură Connecting Europe Facility (CEF) și Fondul pentru Tranziție Justă, în timp ce guvernele naționale vor acoperi costurile aferente tronsoanelor interne.