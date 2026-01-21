România, investiție de 375 de milioane de euro în semiconductori

România face un pas important pentru industria sa tehnologică. Ministerul Economiei anunță că ținta din PNRR pentru dezvoltarea sectorului semiconductorilor a fost atinsă, marcând o etapă cheie în strategia de a deveni un jucător strategic în Europa.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că România a atins o bornă importantă pentru industria tehnologică. Realizarea marchează un pas semnificativ în dezvoltarea sectorului de semiconductor și a proceselor tehnologice asociate.

Ținta 267 din PNRR a fost îndeplinită oficial, asigurând finanțarea pentru dezvoltarea semiconductorilor și a procesoarelor cu consum redus de energie. Acest lucru sprijină strategia României de a consolida poziția în industria europeană a tehnologiei.

Peste 375 de milioane de euro din fonduri europene au fost alocate pentru dezvoltarea semiconductorilor, prin 23 de contracte de finanțare semnate. În decembrie 2025, beneficiarii au primit deja plăți în valoare de 112 milioane de lei pentru implementarea proiectelor.

Companii lider precum Robert Bosch, NXP Semiconductors și Aumovio Technologies (fostul Continental Automotive) au primit primele fonduri pentru proiectele strategice. Reprezentanții ministerului afirmă că România își confirmă astfel rolul de partener esențial în industria microelectronicii europeană.

Termenul limită pentru îndeplinirea jalonului din PNRR a fost 31 decembrie 2025, iar România l-a respectat și depășit. Valoarea proiectelor contractate a ajuns la peste 375 de milioane de euro, depășind pragul minim de 360 de milioane de euro, iar 23 de contracte de finanțare au fost semnate cu peste 10 entități participante sau asociate.

MIPE a precizat că atingerea obiectivului a fost posibilă după deblocarea procedurilor administrative, reluarea analizelor și constituirea echipelor mixte de evaluare. Pentru contractele semnate în 2024 în cadrul PIIEC, autoritățile au efectuat în decembrie 2025 plăți de aproximativ 112 milioane de lei.

Programul urmărește nu doar finanțarea proiectelor izolate, ci și crearea unui ecosistem național care să conecteze companii, universități și institute de cercetare pentru dezvoltarea de tehnologii avansate și soluții cu valoare adăugată ridicată, generând efecte economice pe termen lung pentru România.