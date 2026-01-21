Economie

România, investiție de 375 de milioane de euro în semiconductori

Comentează știrea
România, investiție de 375 de milioane de euro în semiconductoriSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

România face un pas important pentru industria sa tehnologică. Ministerul Economiei anunță că ținta din PNRR pentru dezvoltarea sectorului semiconductorilor a fost atinsă, marcând o etapă cheie în strategia de a deveni un jucător strategic în Europa.

România îndeplinește ținta 267 din PNRR pentru industria semiconductorilor

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că România a atins o bornă importantă pentru industria tehnologică. Realizarea marchează un pas semnificativ în dezvoltarea sectorului de semiconductor și a proceselor tehnologice asociate.

Ținta 267 din PNRR a fost îndeplinită oficial, asigurând finanțarea pentru dezvoltarea semiconductorilor și a procesoarelor cu consum redus de energie. Acest lucru sprijină strategia României de a consolida poziția în industria europeană a tehnologiei.

România investește peste 375 de milioane de euro în industria semiconductorilor

Peste 375 de milioane de euro din fonduri europene au fost alocate pentru dezvoltarea semiconductorilor, prin 23 de contracte de finanțare semnate. În decembrie 2025, beneficiarii au primit deja plăți în valoare de 112 milioane de lei pentru implementarea proiectelor.

PSD cere explicații pentru excluderea României de pe lista țărilor cu acord de dublă cetățenie în Ucraina
PSD cere explicații pentru excluderea României de pe lista țărilor cu acord de dublă cetățenie în Ucraina
Tzancă Uraganu supărat pe cei care i au făcut încuietorile. Casa manelistului e fortăreață chiar și pentru el
Tzancă Uraganu supărat pe cei care i au făcut încuietorile. Casa manelistului e fortăreață chiar și pentru el
Fabrica semiconductori

Fabrica semiconductori Sursa foto: X

Companii lider precum Robert Bosch, NXP Semiconductors și Aumovio Technologies (fostul Continental Automotive) au primit primele fonduri pentru proiectele strategice. Reprezentanții ministerului afirmă că România își confirmă astfel rolul de partener esențial în industria microelectronicii europeană.

Pragul minim al PNRR pentru semiconductori a fost depășit

Termenul limită pentru îndeplinirea jalonului din PNRR a fost 31 decembrie 2025, iar România l-a respectat și depășit. Valoarea proiectelor contractate a ajuns la peste 375 de milioane de euro, depășind pragul minim de 360 de milioane de euro, iar 23 de contracte de finanțare au fost semnate cu peste 10 entități participante sau asociate.

MIPE a precizat că atingerea obiectivului a fost posibilă după deblocarea procedurilor administrative, reluarea analizelor și constituirea echipelor mixte de evaluare. Pentru contractele semnate în 2024 în cadrul PIIEC, autoritățile au efectuat în decembrie 2025 plăți de aproximativ 112 milioane de lei.

Programul urmărește nu doar finanțarea proiectelor izolate, ci și crearea unui ecosistem național care să conecteze companii, universități și institute de cercetare pentru dezvoltarea de tehnologii avansate și soluții cu valoare adăugată ridicată, generând efecte economice pe termen lung pentru România.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:56 - PSD cere explicații pentru excluderea României de pe lista țărilor cu acord de dublă cetățenie în Ucraina
13:51 - Maria Zaharova acuză Chișinăul de „românizare forțată” și pierderea suveranității: Maia Sandu a spus cu voce tare ade...
13:41 - România, investiție de 375 de milioane de euro în semiconductori
13:35 - CCR taie din atribuțiile șefului DIICOT. Procurorul șef nu mai poate opri activitatea polițiștilor judiciari după bun...
13:23 - Tzancă Uraganu supărat pe cei care i au făcut încuietorile. Casa manelistului e fortăreață chiar și pentru el
13:18 - Întâlnire la BNR: Bolojan și Isărescu analizează Legea bugetului

HAI România!

Turcescu, Funeriu, Mihaiu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu
România nu mai există
România nu mai există
Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor nu umblă teleleu

Proiecte speciale